¿Qué opina la UNAM sobre los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP?

Ante la negativa de la SEP de revisar los nuevos libros de texto, es momento de que padres de familia, especialistas y profesores hagan un gran bloque y acudan a instancias internacionales como la UNESCO, Unicef y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para frenar la distribución de los mismos, aseguró, la especialista de la UNAM, Rosa Martha Gutiérrez Rodríguez.

La Doctora en pedagogía, jefa del Departamento de Investigación Educativa y catedrática de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, aseguró que cuando se invitó a los especialistas e integrantes de la sociedad civil a participar en la elaboración de los libros de texto, les pidieron que se exaltarán los principios del régimen, lo que es violatorio del derecho a la educación de los niños.

"Estamos frente a una catástrofe educativa, sin comparación" aseguró la experta

“Yo me retiré cuando me dijeron, lo que tienes que hacer es exaltar las virtudes del régimen, eso no puedo hacerlo porque violan los derechos a una educación pública de los niños”.

“El proyecto educativo va convertirse en la gran muestra de un régimen autoritario que impone una decisión, como en otros campos”.

¿Se involucrarán instancias internacionales?

En entrevista dijo que ante la insistencia de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de distribuir los libros a pesar de los amparos promovidos por los padres de familia y diversas organizaciones, es necesario recurrir a instancias internacionales “para garantizar los derechos de la infancia en México a una educación digna”.

Destacó que se debe hacer una revisión de los libros de texto, para que se modifique y se cambie lo que se tenga que cambiar.

“No estoy pidiendo que se impugne todo, que se haga una revisión, podemos seguir trabajando con el programa del 2011, como lo han venido los profesores. Hacer los cambios, las adecuaciones y entonces hacer la implementación en siguiente año”.

Rosa Martha Gutiérrez Rodríguez destacó que la política pública actual, no contempló la elaboración de los libros de texto

“Estamos a tiempo, porque el costo que va a tener, si pensamos que la educación primaria es el sistema más largo de la educación, con 14 millones de niños, estamos frente a una catástrofe educativa, sin comparación”.

El rezago escolar y los nuevos libros de texto la SEP

La especialista destacó que además de los alumnos de nivel básico enfrentan el antecedente de tres años de rezago escolar, como consecuencia del confinamiento por la pandemia, que no será posible subsanar; porque además existe la consigna de que los alumnos no pueden reprobar.

Destacó la política pública actual, no contempló la elaboración de los libros de texto considerando los aspectos pedagógicos y educativos, lo que es “verdaderamente preocupante”.

La doctora señaló que además se realizó una reforma curricular que tiene contenidos desarticulados, que los profesores no saben cómo plantear.

“No pueden exigir a los profesores de educación básica que cumplan con un plan de estudios que no pueden manejar, porque no están formados para hacerlo, lo que vamos a tener es un mecanismo de simulación”.

