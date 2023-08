AMLO: “Defender al pobre no es ser comunista"

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que ayudar y defender a los pobres sea comunismo, tras criticar a quienes aseguran que los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP) promueven ese sistema político, defendió la definición de este régimen.

“Hablan de comunismo, primero, no hay la palabra comunismo, pero además ¿qué entenderán por comunismo? o sea, porque bueno, en la definición, es el comunismo darle a cada quien según sus necesidades, esa es la definición de comunismo”, señaló el primer mandatario.

En este contexto señaló que quien dice que no ha leído ni leerá los nuevos libros de texto porque son comunistas es de "una mentalidad muy retrógrada, muy conservadora". Por ello llamó a los padres de familia a leer los ejemplares y decidir si lo que se dice es cierto o no.

El titular del Ejecutivo citó las declaraciones del Papa Francisco, respecto a que “ayudar a los pobres no es comunismo” y se refirió también a pasajes de la Biblia.

“El Papa Francisco dice que ayudar a los pobres no es comunismo, es cristianismo primitivo ¿Qué no Jesús Cristo siempre estuvo a favor de los pobres o estuvo a favor de los potentados?, ¿qué no de acuerdo a los evangelios los poderosos de esa época lo siguieron, lo espiaban, lo llamaban agitador del pueblo y fueron los que lo crucificaron, no está eso en los evangelios?” cuestionó el titular del Ejecutivo.

El presidente señaló que es importante que antes de emitir algún juicio se revise el contenido de los libros y llamó a los padres de familia a hacerlo, porque aseguró que son “muy buenos” y calificó de “politiquería” las críticas sobre el contenido.

“Defender al pobre pobre no es ser comunista, es el centro del Evangelio ¡claro!. Entonces sí es importante que se revisen los libros, porque no hay ni siquiera la definición a favor del comunismo”, afirmó.

Detalló que la única referencia sobre el comunismo es el poema del dramaturgo alemán Bertolt Brecht “Los que luchan” y citó algunos fragmentos.

“La palabra comunista se usa en fragmentos de un poema donde se llama a que seamos respetuosos de los derechos humanos y que no estemos esperando que nos destruyan a todos y que nos quedemos con los brazos cruzados porque si vienen por los comunistas, dice el fragmento -yo no soy comunista-”, señaló López Obrador.

"Me podría morir tranquilo”: AMLO

Se dijo satisfecho con los logros de su gobierno a un año de que termine su sexenio, tras destacar que en su administración 5 millones de personas han dejado la pobreza, aseguró que con estos resultados podría dejar su cargo hoy mismo o “me podría morir tranquilo”.

“Ya estamos viendo resultados. Estoy muy contento, estoy satisfecho, podría decir que hasta me iría del gobierno con lo que ya hemos logrado, incluso podría decir que hasta me podría morir tranquilo, porque imagínense, de que teníamos un sueño, el que se redujera la pobreza en nuestro país y disminuyera la desigualdad y resulta que ya lo logramos”, señaló durante su conferencia matutina de este lunes

Se refirió al último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el que señala que 5.1 millones de personas salieron de la pobreza en 2022, respecto a 2018.

"Cinco millones de mexicanos han salido de la pobreza a pesar de la pandemia y la crisis económica. No había pasado esto en 40 años”, aseguró el titular del Ejecutivo.

Detalló que durante la presidencia de Felipe Calderón los más ricos llegaron a tener 25 veces más que los más pobres y ahora la diferencia entre los de más ingresos ingresos y los de menos es de 15 por ciento. Aumentan los ingresos de los pobres, ingresa el salario, aumenta el bienestar y se reduce la desigualdad y eso tampoco significa que le va mal a los de arriba porque también de el 20 al 22 tienen utilidades”, subrayó el primer mandatario.

En este contexto y en clara alusión a las elecciones del próximo año, cuestionó a la población sobre si quieren que regrese la corrupción o continúe el cambio y señaló que ya saben cuál es el camino que deben seguir para ambas opciones.

“Entonces qué va a decidir la gente ¿quieres que continúen la corrupción de antes, que regresen los corruptos? pues ya sabes, por dónde tienes que caminar ¿quieres que continúe el cambio de la transformación, en beneficio de todos, que se continúe haciendo realidad que por el bien de todos, por el bien de todos primero los pobres? ya sabes que camino tienes que tomar, están muy claras las cosas, no hay medias tintas, no hay punto medio entre querer el retroceso o la transformación”, recalcó.