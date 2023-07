Surge otro grupo autodefensa en Chiapas, se llama "Ejército Civil"

Un nuevo grupo de autodefensa en Pantelhó, Chiapas denominado "Ejército Civil", hizo su aparición en dicho municipio dejando en claro que son un grupo contrario a "El Machete".

Portando armas de grueso calibre, exclusivas del Ejército Mexicano y las fuerzas federales, hicieron su aparición pública en Pantelhó.

Los milicianos quienes se cubrían el rostro con pasamontañas, gorras y paliacates, aparecieron bajando por la colina del municipio y en su mensaje inicial explicaron el motivo de su organización y lucha.

Aseguran que buscan proteger a la ciudadanía.

Piden que haya paz en la zona

Pidieron al grupo de autodefensa "El Machete" regrese la paz en ese municipio y que las autoridades intervengan sin la presencia de ese grupo que ha aterrorizado la cabecera municipal.

“No queremos más agresiones en contra nuestra, no queremos ningún tipo de violencia, ni en contra de los representantes de los gobiernos estatal y federal, no queremos que haya agresiones en contra de un ciudadano de parte de El Machete, ya basta, hasta aquí señores, no queremos regresar a la violencia como hechos ocurridos días anteriores, queremos que la paz social permanezca en nuestro pueblo”.

Acompañado de un grupo de unas 50 personas, recordó que el grupo El Machete, no sólo ha desaparecido a 31 personas, sino que ha sido responsable de homicidios en comunidades de los alrededores, por lo que urge el respeto a los derechos humanos, políticos, derechos sociales en ese municipio.

Transitan por la calle realizando labores de vigilancia. FOTO: Especial.

Piden a la población no participar

Por su parte, autoridades municipales de Pantelhó hicieron un llamado a la población a no dejarse llevar por noticias falsas que generan intranquilidad en las familias, por lo que piden al pueblo no compartir información que no están corroboradas e informarse por plataformas informativas con credibilidad.



Cabe mencionar que autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen coordinación operativa, a través de recorridos disuasivos y preventivos en la zona para evitar cualquier comisión del delito, con lo que se mantiene garantizada la seguridad de las familias.