VIDEO: el momento exacto de la balacera en la Central Camionera del Sur que dejó 2 muertos

La Central de Autobuses del Sur, ubicada en la alcaldía Coyoacán, de la Ciudad de México, fue el escenario para una intensa balacera la tarde de este martes 20 de junio. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, informó que los hechos se trataron de un intento de asalto a personal de traslado de valores. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, confirmó un saldo de al menos dos heridos y dos fallecidos, presuntamente serían los hombres relacionados al delito.

A la zona arribaron elementos de la Guardia Nacional, del Escuadrón de Urgencias Médicas (ERUM) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Las primeras versiones indican que un grupo de entre cuatro y cinco hombres ingresaron al inmueble y trataron de robar a los custodios que realizaban la recolección del dinero en efectivo. Al notar las acciones, los uniformados repelieron la agresión.

Foto: Cuartoscuro

Uniformados capitalinos acordonaron la zona para que las autoridades de la fiscalía realizaran los primeros trabajos de campo y esclarecer el caso. Uno de los custodios tiene una lesión leve por el disparo de arma de fuego, mientras que el segundo custodio tendría una herida de gravedad en la cabeza.

Revelan imágenes del tiroteo en la Central de Autobuses

El periodista Luis Gabriel Velázquez, a través de su perfil de Twitter, compartió un clip de aproximadamente 21 segundos donde se aprecia el momento en que se realizaba el intercambio de disparos entre los uniformados y los agresores. Testigos describen el hecho "como algo horrible".

En las imágenes se observa como en la zona de butacas, donde los pasajeros esperan sus viajes a los distintos destinos de la República Mexicana, las personas se colocan pecho a tierra para no ser heridos por las detonaciones de arma de fuego. En un segundo plano se alcanza a ver como los uniformados se encuentran en acción contra los ladrones.

García Harfuch confirmó que se trató de un intento de asalto a una camioneta de valores

Foto: Cuartoscuro

Las detonaciones no paran, incluso uno de los testigos no se explica lo que está sucediendo. "No manches, qué onda con eso we", se escucha en el clip. Posteriormente, se observa como otros pasajeros corren hacia las zonas de seguridad, a los baños o negocios que estaban en el lugar.

Testimonios de la balacera en Tasqueña

En entrevista con Telediario, un hombre identificado como Brisio "N", narró cómo vivió el ataque armado que tiene como saldo a tres personas heridas y de manera extraoficial dos muertos. El hombre de cabello cano compartió que se estaba esperando su viaje hacia Guerrero cuando ocurrió todo.

"Estabamos sentados, esperando el autobús, cuando oímos la balacera, no vimos quienes eran, únicamente nos escondimos, unos debajo de las bancas, otros en los baños. Fue una cosa muy horrible, se escucharon muchas detonaciones, temblaban los vidrios", declaró el hombre.

A la zona arribaron elementos de la SSC

Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con información del Semáforo Delictivo, la Ciudad de México, durante el mes de mayo, registró 63 denuncias por el delito de homicidio, 500 por robo a vehículo, 258 robo a casa-habitación y mil 059 por robo a negocio, además de 342 por lesiones.

ASG