Estado de México: madres de familia denuncian a deudores alimenticios con tendedero

De acuerdo a activistas, en el último año en el Estado de México ha aumentado el número de padres que no cumplen con sus obligaciones hacia sus hijos, por consecuente, los pequeños crecen sin derecho a una alimentación digna, a un seguro médico, a un techo y a cursar sus estudios, por ello, en el parque Cuauhtémoc, en el centro de Toluca, jóvenes pusieron un tendedero con los nombres de padres deudores alimenticios.

“A partir del año pasado se disparó muchísimo, estamos hablando también de la precariedad que tenemos las mujeres laboralmente y no tenemos estancias infantiles, hablando del Valle de Toluca, exigimos tener estancias infantiles porque nosotras no tenemos la oportunidad de salir a trabajar para cubrir todas estas necesidades, mientras los padres las tienen y no dan, muchas veces los jueces los orillan a pagar estas pensiones a través de un descuento de nómina directo, porque por ellos mismos no pueden hacerse cargo de sus hijos”, indicó Rocío.

Abundó que, con este tipo de manifestaciones se busca que los padres desobligados cubran los gastos de sus hijos desde los cero a 18 años de edad.

Buscan que los padres se hagan cargo de sus hijos económicamente

FOTO: Arturo Callejo

Sin embargo “hay padres que prefieren ir formando más familias que hacerse cargo de las que ya tienen, es por eso la importancia del por qué tendríamos que hacer estos tendederos para exponer a estos sujetos que no se están haciendo responsables y están teniendo muchísimas libertades y las mujeres tienen que sustentar todo solas”, manifestó la joven.

Quienes pusieron su tendedero en la Alameda Central de Toluca, han percibido que las mujeres que han sido abandonadas por sus parejas tienen que emprender pequeños negocios o dedicarse a la venta por catálogo, “a trabajos de medio tiempo, que muchas veces los terminamos dejando por situaciones de acoso laboral, porque no pagan lo mismo a los hombres que a las mujeres”.

Rocío reiteró que si bien en muchas ocasiones los padres desobligados son menores de edad, los hijos tienen que estudiar, comer y contar con servicios médicos porque “son los derechos de los niños”.