Tras anuncio del PVEM, Lenin Pérez no declinará por Guadiana

Lenin Pérez Rivera, candidato de la alianza UDC-PVEM a la gubernatura de Coahuila, señaló que no va a declinar por ninguno de sus contrincantes, luego de que la dirigencia nacional del Partido Verde anunciara su decisión de sumarse al aspirante de Morena, Armando Guadiana Tijerina.

Pérez Rivera señaló que la dirigencia nacional del Partido Verde se pronunció a favor de Guadiana “en un desconocimiento total de lo que pasa en Coahuila y sin consultarlo con la militancia”. Dijo que lo único que persiguen es un interés personal.

“A mí no me asustan estas adversidades, siempre he enfrentado el sistema y les he ganado, no soy nuevo en esto, no me van a doblar, no voy a declinar y se los digo a la cara. Por más circo, maroma y teatro que hagan, su candidato no va a ganar, no va a ganar porque no representa el cambio que hoy los coahuilenses buscan”, dijo Lenin Pérez.

Pérez Rivera aseguró que Guadiana va en picada en las encuestas y que la decisión que tomó la dirigencia nacional del PVEM obedece a que fueron condicionados para concretar una alianza en 2024.

“Creen que los ciudadanos somos fichas que pueden mover o intercambiar a su antojo, pero les vamos a demostrar que no es así. A nosotros nadie nos va a venir a decir de la Ciudad de México lo que tenemos que hacer. Está más que claro que esa decisión la tomaron unos cuantos, anteponiendo intereses que no son de los coahuilenses, porque los condicionaron a no ir juntos en 2024”, criticó.

Lenin aseguró tener el respaldo de liderazgos locales del Partido Verde en Coahuila y de Unidad Democrática de Coahuila, por lo que continuará con su candidatura.