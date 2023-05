Yayas: cuidadoras de la niñez en proceso de adopción

Jessica Ortiz es yaya en Fundación Unnido desde hace 9 años. Para ella, ser yaya es como ser una madre pero a la cuarta potencia, porque tienen que estar al pendiente de una comunidad de niñas y niños en todos los aspectos: alimentación, escuela, vestimenta y tiempo de calidad.

El cariño de las niñas y niños es lo mejor que me ha dado ser yaya. El Día de la Yaya, que es el Día de la Madre, cuando los desperté para prepararlos para la escuela, todos me felicitaron ¡Feliz Día de la Yaya! El primer abrazo que obtuve el Día de las Madres fue de ellos. Eso es lo que más me llena, su cariño.

Jessica fue una de las yayas invitadas al desayuno organizado por Fundación Grupo Andrade y Fundación Unnido el pasado 11 de mayo para reconocer la gran labor de este grupo de mujeres.

Además de las cuidadoras en Fundación Unnido también colaboran mujeres que se encargan de la limpieza, la cocina, la lavandería. Todas concuerdan que desempeñan su trabajo con mucho cariño para que la niñez que vive aquí se sienta apapachada.

Doce yayas se hacen cargo de alrededor de 30 niñas y niños, tienen 3 turnos: día, noche y fines de semana. La mayoría son madres y una vez que terminan su labor en Fundación Unnido llegan a sus hogares a desempeñar el mismo papel.

Durante el evento se transmitió un emotivo video en el que las niñas y los niños expresan amor y agradecimiento a sus cuidadoras, frases como “te quiero mucho yayita” “yayita gracias por cuidarme” “yayita te mando un abrazo” provocaron el llanto de las asistentes.

En entrevista con Silva Valenzuela Martínez, Coordinadora de Procuración de Fondos y Angie Silva, responsable de atención al donante de Fundación Unnido. Concuerdan en su gusto de ser parte de una institución que cuenta con un modelo de atención lo más aproximado a una familia en donde las yayas son pieza fundamental.

Al preguntarles sobre el origen de la palabra yaya, explicaron que es por varios motivos. En primer lugar, es una palabra fácil de pronunciar para un bebé. En náhuatl “yaya” significa mujer que cuida niñas y niños y en otras lenguas como la española “yaya” significa abuela, que es el segundo vínculo más cercano de la niñez.

En cuanto a la procuración de fondos sus principales retos son: estar al pendiente tanto de los infantes que viven en la casa hogar como de aquellos que han sido adoptados o reintegrados a su familia y conseguir apoyo en aquellas necesidades que no son invisibles, por ejemplo, en la parte legal para facilitar los trámites de adopción o reintegración de las niñez a la familia, rubro en el que Fundación Grupo Andrade participa activamente.

Acerca de Fundación Unnido

Su misión es restituir el derecho a vivir en familia de la niñez sin cuidados parentales y maternales, lo más pronto posible para un sano desarrollo. La Casa Hogar solo es el espacio temporal de cuidado y protección.