México camino a la donación de plasma compensada

El Gobierno de México es responsable del abastecimiento de diversos sectores del país como el financiero y alimentario, pero en términos de salud y específicamente en plasma hay oportunidades.

De acuerdo con el reporte europeo Key Economic and Value Considerations for Plasma-Derived Medicinal Products, existen países exitosos en la recolección de Plasma, como EE.UU. o Alemania, mismos que son de los pocos que han garantizado el suministro de Terapias Derivadas del Plasma por medio de la implementación de esquemas de cooperación entre el sector público, privado, académico y científico nacional e internacional.

Lo anterior, priorizando la seguridad de los donadores y pacientes a través de la implementación de procesos tecnológicos rigurosos que permiten a las autoridades sanitarias mantener controles de calidad con altos estándares.

Actores como la Immune Deficiency Foundation y la Organización Mundial de la Salud advierten sobre una crisis potencial de salud pública en el mundo, Mexico incluido, respecto a la disponibilidad de Terapias Derivadas del Plasma, misma que se está pasando por alto en las conversaciones legislativas y las políticas públicas de esta administración.

Te puede interesar: Desabasto de plasma en México, un reloj de arena para el país

Plasma que Salva propone considerar un camino para solucionar este problema, impulsar la legalización de la donación voluntaria y compensada de plasma en el país. La donación de plasma en el país es prácticamente inexistente, y aun cuando se tuviera, el sistema voluntario y altruista no atrae suficientes donantes para generar los volúmenes que México consume.

El plasma es el líquido trasportador de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas para asegurar el buen funcionamiento del cuerpo frente a las infecciones, sangrados, heridas, hormonas y fármacos.

Sin embargo, personas con padecimientos como hemofilia, enfermedad de Von Willebrand, inmunodeficiencias primarias y hasta hepatitis, son dependientes de las Terapias Derivadas del Plasma, que, en muchos casos, son su único tratamiento.

Al día de hoy no es posible garantizar el suministro de Terapias Derivadas del Plasma en el país sin que México colabore en la recolección de este líquido amarillo.

De lo contrario, se somete a los pacientes que necesitan de estas terapias a depender de tratamientos hechos con plasma recolectado en otros países, principalmente de Estados Unidos, esquema que en sí mismo ya están en números rojos, visibilizando una crisis de salud que alertó la Organización Panamericana de la Salud desde hace más de veinte años y que, de no tratarse efectivamente, impactará en la vida de miles de personas y sus familias.

Este escenario no es diferente al que enfrentan diversas naciones, sin embargo, hay enfoques exitosos que son una luz en el camino de las familias que hoy viven con la incertidumbre de sus tratamientos. El líder en recolección de plasma es Estados Unidos, país que tiene un suministro suficiente y seguro para sus habitantes y una oportunidad de exportar.

Un reporte del Gobierno de Canadá señaló que sólo EUA satisface el 70% de la demanda mundial. El futuro poco alentador impulsó a la OMS a lanzar una alerta mundial para que cada país disponga de condiciones para autosatisfacer sus necesidades de Plasma.

El organismo advirtió que el aumento de la demanda, el reconocimiento de nuevas enfermedades y el crecimiento poblacional hará insostenible depender de unos pocos países para el suministro e importación del líquido, método en el que se basa el sector salud en México.

La donación compensada como una opción para salvar vidas

De frente a las estimaciones globales, doctores, especialistas, investigadores y pacientes han visto en la comunidad internacional una oportunidad de aprendizaje. El dominante en común entre los países líderes y autosuficientes es la compensación a los donantes, con amigables esquemas de cooperación entre el sector público, privado, académico y científico nacional e internacional. Lo anterior, implica controles y equilibrios para garantizar la seguridad de los involucrados.

La compensación y diversos enfoques complementarios han permitido que, además de Estados Unidos, países como Alemania, incrementen la cultura de donación, siempre priorizando la seguridad de los donadores y pacientes a través de procesos tecnológicos rigurosos que permiten a las autoridades sanitarias mantener controles.

Reconocer que las campañas gubernamentales de comunicación están rebasadas en comparación con la creciente demanda de Plasma, es clave para abordar y prevenir la escasez de Terapias Derivadas del Plasma. El mundo necesita de este líquido y la única manera de salvar la vida de las personas es el aumento de donación ciudadana.

Una propuesta para reformar la ley General de Salud

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, a enero de 2023 se registró que incrementó en 2 millones el número de personas que trabajan más de 48 horas semanales, de 13.9 millones a 15.9 millones, haciendo que la donación voluntaria de plasma o labores altruistas se distribuya en el tiempo restante y no compita con las ocupaciones rutinarias.

El grupo Plasma que Salva personifica la voz de los miles de enfermos que requieren plasma, en conjunto, buscan modificar el prácticamente inexistente sistema de donación del líquido amarillo; México necesita una nueva estrategia para garantizar un suministro adecuado.

A partir de las buenas prácticas de otros países proponen considerar la donación voluntaria y compensada de este componente. Actualmente en México, la Secretaría de Salud prohíbe la venta o comercialización de donación de sangre y sus derivados, como el plasma, esto como consecuencia de la aparición del virus del VIH en los años 80’s.

Sin embargo, el propio Instituto Nacional de Salud Pública señala que en el país hoy esta situación, está controlada, y que, de la mano del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea se han establecido controles sanitarios para impedir el contagio en donaciones y otros procedimientos médicos.

Doctores especialistas, Investigadores y pacientes buscan difundir su propuesta. La donación con compensación es una vía adicional que no impide las donaciones altruistas, pero que sí brinda una esperanza de vida para miles de familias.

Compensar es agradecer el generoso corazón de las personas que hacen un esfuerzo para dar un poco de ellos, asegurando que esta acción no sea un peso económico más, al asegurar la cobertura de los gastos inherentes, como la transportación, hidratación, alimentación y el día/medio día laboral invertido en ayudar a otros.

Plasma que Salva hace un llamado a las autoridades el Dr. Jorge Alcocer, el Dr. Hugo López-Gatell y a las comisiones de salud en las diversas cámaras legislativas lideradas por la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez y el Diputado Emmanuel Reyes Carmona para que tomen en sus manos y accionen en favor de las personas que el día de hoy tienen un futuro incierto.