AMLO: Rosa Icela Rodríguez rechazó negociaciones en lo oscurito con Norma Piña sobre la Guardia Nacional

Veracruz.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y otros ministros buscaron a integrantes del Gabinete de Seguridad para negociar la entrada en vigor de los cambios a la Guardia Nacional.

Durante la conferencia de prensa en el puerto de Veracruz, el jefe del ejecutivo Federal dijo que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo un desayuno con la ministra presidenta Norma Piña en la que se le hizo esta propuesta, la cual fue rechazada.

"Empezaron ahí hasta mandándonos a decir 'que porqué no se negociaba para que entrara en vigor después', no, les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública, no, nada de negociación, esto tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en oscurito. La presidenta y otros ministros querían, que ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono", contó.

El presidente instruyó a la secretaria a no buscar negociaciones.

López Obrador relató que en un desayuno la ministra Norma Piña le propuso a la secretaria Rosa Icela Rodríguez respaldar esta decisión, ya que ella encabezaría a la Guardia Nacional.

"Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaría: oye, pero cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional. Politiquería ramplona abriéndole el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional, que le contestó, dijo: no es que no es un asunto mío. Pero lamentable el nivel de indignidad cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad, nada más para qué sepan que ya no es lo mismo porque se quedaron en el almanaque", detalló.

El mandatario federal señaló que se va a insistir en una reforma a la constitución en septiembre de 2024.

"Ayer tenía un desayuno la secretaria de Seguridad Pública con la presidenta de la Corte. Entonces cuando me enteré ahí les dije: no quiero ningún enjuague ya no es el tiempo de antes, porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución porque quiero que sea el pueblo el que decida. No puede ser que una élite corrupta sea la que decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente, ya se acabó la política cúpulas ahora el pueblo manda y nosotros estamos aquí para mandar obedeciendo", afirmó.

Sigue leyendo:

La Suprema Corte invalida transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena

AMLO critica que la misma persona dirija el Consejo de la Judicatura y la SCJN: "Es mucha la arrogancia"