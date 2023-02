Hoy no circula 8 de febrero: qué autos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula se mantiene sin variantes para este miércoles 8 de febrero. Este ordenamiento se aplicará en la Ciudad de México y Estado de México, de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, sin embargo no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres, como lo especifican las normativas.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 8 de febrero?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circula este miércoles 8 de febrero.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

CDMX alista 60 metrobuses eléctricos en la Línea 3

En la Ciudad de México alistan la puesta en marcha de 60 metrobuses eléctricos, que van a circular en la Línea 3, que corre de Tenayuca a Santa Cruz Atoyac. Se prevé que antes del 20 de febrero próximo, estas unidades estén brindando el servicio a los usuarios, ya que la infraestructura eléctrica, donde van a cargar energía, tiene 85 por ciento de avance.

Los camiones articulados eléctricos son cero emisiones con una autonomía de 330 kilómetros; además se habilitarán 32 cargadores en el patio de maniobras de la Línea 3 para la recarga de las unidades. Para la operación de las 60 unidades eléctricas se llevó a cabo un contrato de arrendamiento con una empresa que habilitará 32 cargadores (12 de 150 kW y 20 de 180 kW) para las unidades de transporte, –que permitirá cargar dos autobuses por cargador– en el patio de maniobras de la Línea 3 y que además se hará cargo de la operación y el mantenimiento.

