Federico Döring: el PAN no se va a callar, seguirá señalando lo que haga mal el gobierno

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México nombró a Federico Döring como su nuevo coordinador de bancada en el Congreso capitalino, en sustitución de Christian Von Roehrich.

En entrevista con Blanca Becerril para Reporte H de El Heraldo Media Group, el diputado comentó que hay dos cosas urgentes por hacer: la primera es darle conducción al Congreso porque el PAN encabeza la junta de Coordinación Política. El otro reto es tratar de reconducir el diálogo "con un gobierno que no dialoga, que no se reúne".

Dijo que con mucha dificultad, los secretarios del gobierno de la CDMX aceptan reunirse con legisladores del PAN, por lo que harán un esfuerzo por tratar de que vuelva a la política y a la par seguir señalando los errores del gobierno como la fuga de agua que se detectó desde hace un mes en la colonia Aculco, y no se hace nada.

"El que nosotros señalemos lo que no funciona del gobierno no es un asunto doloso, la gente que no votó por Morena, votó por el PAN para que hiciera eso y fuera un contrapeso, pero el gobierno eso lo entiende como un acto de sabotaje o de guerrilla electoral", expresó.