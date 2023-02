Jesús Sesma: "Seguiremos luchando e impulsando esta nueva ley de protección animal"

El presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma aseguró que la campaña en contra del dictamen de la nueva ley de protección animal fue orquestado “por los taurinos, con toda su influencia y su poder económico”.

En conferencia de prensa, el legislador del Partido Verde dejó entrever que el personaje detrás de las “calumnias, insultos y mentiras, (que) han logrado convencer a los que se encuentran en los más altos niveles del gobierno capitalino” es el senador y presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia, Pedro Haces.

Inclusive, señaló que recibió amenazas para detener este texto “por parte de un personaje que ya no esta entre nosotros” y que era allegado a Haces. “Lamentablemente, las fuerzas oscuras y los intereses económicos han ganado esta pequeña batalla con una campaña brutal y muy sucia en mi contra. No me quieren porque ven en peligro sus propios negocios e intereses”, destacó.

Lamentó que se haya solicitado que el tema se analizará un poco más en el órgano legislativo y es que dijo este tenía “el visto bueno de las distintas áreas del gobierno, como la Consejería jurídica, la Secretaría del Medio Ambiente, la Agatan o la PAOT, quienes en realidad son los autores y promotores de esta nueva Ley”.

Sesma dijo que los intereses económicos son los que ganaron en el tema de los toros

FOTO: Archivo

Añadió, que pese a esto “la guerra por los animales continúa y no nos vamos a doblar”. Dejó claro que “si los taurinos consiguen firmas en las calles, nosotros también sabemos hacerlo. Y si las organizaciones pseudo-animalistas que ellos controlan nos siguen atacando, convenceremos a los verdaderos científicos animalistas para que también alcen la voz”.

Anunció que a partir de la próxima semana comenzará a presentar iniciativas para modificar la ley de animales que actualmente está vigente, pues es una “Ley obsoleta, y no lo digo yo, lo dice el propio gobierno de la ciudad que nos ha asegurado que con esta ley ya no pueden seguir trabajando por la protección animal”.

“Les aseguro que, en esta nueva etapa en la que ya no tendré tanta presión mediática, que por cierto les agradezco por quitármela a todos los que primero nos apoyaron, pero ahora dicen que necesitan más tiempo, voy a dedicarme de tiempo completo a modernizar esta Ley de protección a los animales que tenemos vigente en la ciudad, porque de verdad lo necesita, por el bien de los animales y de todas las personas que a diario luchas por su bienestar”, concluyó.

Este martes, Sesma Suárez solicito retirar el dictamen de protección animal pues no contaba con el consenso correspondientes, toda vez que con ella se autorizaba aplicar “eutanasia” a los animales dentro de centros caninos y felinos, además de que no se limitaban las corridas de toros.

SEGUIR LEYENDO:

Tauromaquia: aficionados y profesionales se manifiestan contra la suspensión de actividades en Plaza México

Pedro Haces: “Jesús Sesma no pudo con los taurinos”

Arturo Macías cortó la primera oreja del serial "Sí a los toros"