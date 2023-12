Cierran manifestantes autopista México-Puebla

Caos vial y filas kilométricas son el resultado del bloqueo realizado por habitantes de Santa Ana Xalmimilulco, en el municipio poblano de Huejotzingo, quienes exigen la liberación de siete de sus compañeros.

Los manifestantes fueron detenidos horas antes, cuando en un bloqueo anterior, la vía carretera fue despejada por elementos de la Policía Estatal quienes, de acuerdo con testigos presenciales, incluso efectuaron disparos al aire.

El bloqueo comenzó al filo de las 18:00 horas en ambos sentidos de la autopista, luego de la disolución de la protesta que los pobladores de la localidad encabezaron contra la construcción de un nuevo colector pluvial.

En ese primer desalojo, siete elementos de la Policía Estatal resultaron heridos, mientras que cuatro hombres y tres mujeres, señalados como pobladores de Xalmimilulco, fueron consignados y trasladados a las oficinas de la Policía de Huejotzingo.

Reparten pan y café a afectados por bloqueo

Luego de más de cinco horas de bloqueo en la autopista México-Puebla, algunos de los pobladores de Santa Ana Xalmimilulco ofrecieron café y pan a los conductores que quedaron varados por su protesta.

Las filas provocadas a la altura del kilómetro 99 de la vía ya suman varios kilómetros. Algunos de los conductores que se encuentran en el lugar han manifestado su malestar mediante mensajes en redes sociales.

“Estamos aquí cerrando la circulación de la autopista México-Puebla y Puebla-México por la situación que tienen detenidas a siete personas, de lo cual no hay argumentos para detenerlas. En primer lugar, no son narcotraficantes, no son asesinos de ninguna índole.

“Ahorita el pueblo está indignado, por no saber qué van a hacer con ellos. Hasta el momento llevamos más de cuatro horas y media tapando las vías alternas y no tenemos ninguna respuesta”, señaló un habitante a un periodista de un medio local.

El bloqueo permanece en el sitio, mientras elementos de seguridad estatal y pobladores siguen en sus posiciones.