Rosario espera en el malecón de Acapulco que la marea regrese a su esposo clavadista que "Otis" se llevó

Rosario Campos es una de las mujeres que esperan en el malecón de Acapulco que la marea traiga de regreso a sus familiares que fueron víctimas del devastador paso del huracán “Otis”. Su marido de 43 años de edad era Epifanio García y se dedicaba a ser un clavadista en el paradisiaco destino turístico.

Epifanio era conocido como Felipe ya que tenía más de dos décadas de experiencia como marinero y era además el encargado de dar de comer a los peces que están debajo del agua y era admirado por los paseantes de la lancha con piso de cristal mientras lo veían trabajar. Por su labor, el marinero ganaba poco más de 700 pesos a la semana.

Sigue leyendo:

Hotel Princess Acapulco: ¿quién es el dueño del icónico lugar y cuánto cuesta una habitación?

VIDEO: Acapulco reanuda su vida nocturna en medio de los escombros que dejó “Otis”

Rosario tiene la esperanza de volver a ver a su esposo tras el paso de "Otis". Foto: David Guzmán / BBC

¿Qué le ocurrió a Felipe tras el paso de Otis?

En sus tiempos libres, Felipe también se dedicaba a ser clavadista como uno de los lugareños que se lanzaba desde las partes más altas hacia el mar para deleite de los turistas que le brindaban propinas. Sin embargo, la vida del clavadista y de su esposa Rosario cambió con la llegada de Otis a Guerrero.

“Es injusto. Yo le decía que no fuera cuando había huracanes, pero él es tan responsable que me decía que de ahí comemos. Y esa noche no regresó”, indicó Rosario en entrevista para la BBC. Felipe estaba en la empresa donde laboraba cuya estructura quedó prácticamente por los aires al ser destruida por el huracán categoría 5.

Rosario mantiene la esperanza de que Felipe regrese con ella, metafóricamente espera que la marea lo traiga de regreso, o bien espera que se encuentre en un hospital donde quizá esté inconsciente y por ello no haya podido comunicarse.

“Otra noche vamos a estar sin él, con esa incertidumbre, esa congoja… es desesperante”: Rosario.

"Otis" destruyó el puerto de Acapulco que el gobierno federal estima se recupere en dos años. Foto: Cuartoscuro

Como Rosario, también Azucena Ochoa muestra optimismo para que su sobrino Mauricio Bibiano regrese a casa, el joven tiene 22 años de edad y trabajaba como capitán de una embarcación en Acapulco. “Que las autoridades hagan algo, porque aquí está desolado. No tenemos ayuda, no hay cómo ir a buscarlos, nada”, indicó la mujer.

Mientras que Elizabeth Rodríguez, es madre de Brian Jiménez, otro marinero de 22 años de edad que cree que su hijo sigue con vida, luego de que fue sorprendido por Otis cuando estaba vigilando la lancha en la que trabaja para que no sucumbiera ante el huracán. Elizabeth dijo que Brian fue llevado a un hospital y su nombre estaba en la lista de personas atendidas, pero no saben nada de él.

De acuerdo con cifras del gobierno federal, al momento se han reportado 48 personas que perdieron la vida ante "Otis", además de que siguen desaparecidas 53 víctimas más por culpa del fenómeno meteorológico considerado como el más devastador en la historia del Pacífico, de acuerdo con el servicio meteorológico de Estados Unidos.