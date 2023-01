La detención de Ovidio Guzmán pone en alerta a los estados vecinos, emiten alertas y refuerzan la seguridad

La Secretaría de la Defensa Nacional a través de las comandancias de la III Región Militar y la décima Zona Militar, dio a conocer que 120 elementos de la milicia fueron trasladados a Durango para apoyar en las acciones para erradicar la violencia suscitada a primeras horas en el estado de Sinaloa, tras la presunta detención de Ovidio Guzmán.

La misión principal de estos elementos del Ejército Mexicano es integrarse a la Fuerza de Tarea Regional en Sinaloa, para realizar la planeación y trabajos de inteligencia que fortalezcan la seguridad en la zona.

Los elementos realizarán reconocimientos terrestres y disuasivos; también colaboranrán con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Entre las características del personal que integra la décima Zona Militar, se destaca su capacidad de despliegue, armamento orgánico, equipo y adiestramiento con el que cuentan para realizar diferente tipo de actividades, lo cual refuerza las operaciones interinstitucionales.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que se tomó la decisión de reforzar la seguridad en la región que conecta a este estado con Sinaloa, luego de la captura de Ovidio Guzmán López, hijo del Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.

Entre las acciones para los sonorenses que están recomendando es no viajar hacia el estado de Sinaloa durante algún tiempo, en lo que la situación en ese estado se calma luego de la detención del capo.

María Dolores del Río Sánchez, secretaría de seguridad, informó que esta mañana se reunieron en la Mesa Estatal de Seguridad y comenzaron a diseñar acciones a emprender ante esta situación emergente. Entre ellas están atender las recomendaciones que han emitido desde el gobierno de Sinaloa, donde piden a los ciudadanos limitar el traslado a esta entidad y esa recomendación se está extendiendo a los sonorenses.

Además, como Sinaloa es una entidad vecina se tomó la decisión de reforzar la seguridad con su presencia de elementos en el sur de Sonora, como medida preventiva ante cualquier suceso de inseguridad que pueda registrarse en esa región.

Solicitaron estar atentos a los comunicados oficiales que emitan tanto las autoridades federales como del gobierno del estado en este tema y seguir las recomendaciones.

Ante hechos violentos, y el anuncio de la detención de Ovidio Guzmán alias "El Ratón", en Culiacán; las autoridades de Nayarit en conjunto con fuerzas federales, impusieron un operativo de seguridad en su frontera norte, para prevenir el ingreso de grupos delictivos.

El secretario general de gobierno de Nayarit, Juan Antonio Echeagaray Becerra dijo que la Mesa Estatal de Seguridad determinó imponer estas acciones, luego del reporte de bloqueos en tramos de la autopista Tepic-Mazatlán, a la altura de Acaponeta, frontera con Sinaloa.

Aunque también advirtió qué fueron impuestos cercos de seguridad en todo el estado, principalmente en las fronteras con Jalisco y Durango, ya que existe la posibilidad de que grupos delictivos que operan en estas entidades, aprovechen la situación y causen disturbios.

"No solo en la zona norte, si no blindar todo el estado, porque también podían penetrar para crear conflictos de parte de Jalisco y Durango", refirió el funcionario estatal.

Mientras tanto, usuarios de la autopista Tepic-Mazatlán, en la caseta de cobro de Acaponeta y La Concha, además de vehículos incendiados que obstruyeron el paso en regiones que comparten estos estados; además de que fue incendiada una pipa en la carretera federal 15, donde inició el operativo de seguridad.

En estos momentos CAPUFE Caminos y Puentes Federales anuncia que en la caseta Coscomate de la Super Carretera Durango Mazatlán cierra sus operaciones en ambos sentidos, debido a la violencia que se esta presentando en ese estado por lo que el secretario de seguridad publica de Durango Oscar Galvan Villareal, anuncia el operativo de blindaje del estado para evitar el fenómeno “Cucaracha” y se traslade la violencia a la entidad.

Anuncio un despliegue de fuerzas estatales no determinada ante la prensa, pero con vehículos, armas y personal altamente entrenado para hacer frente a cualquier contingencia de seguridad que se han establecido en los municipios que colindan con el estado de Sinaloa, en particular en Tamazula que es un municipio colindante con Culiacán, y que pertenece al triángulo Dorado.

Se conoce que hay retenes de policías estatales en los caminos de terracería como en carreteras estatales de la zona serrana de Durango, para poder detener personal civil armado o con alguna actividad no licita.

La mesa de seguridad del estado de Durango ha determinado estar alerta con toda la fuerza publica estatal, federal y municipal para poder hacer frente a cualquier provocación o actos que pongan en riesgo a la población, policía estatal, de la Fiscalía y grupos especiales están ya en la zona limítrofe con Sinaloa.

También se conoce que se envió personal a los limites con Zacatecas y Nayarit para evitar la entrada de otros grupos o carteles que les interesarían tener presencia en Durango.

Luego de la re captura de Ovidio Guzmán, en Sinaloa que tuvo lugar la madrugada de este día, en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara se reportan afectaciones en vuelos cuyo destino era Culiacán.

De acuerdo con información del Grupo Aeroportuario y del Pacífico (GAP), hasta el corte de las 13:00 horas, se reportaron cinco afectaciones en vuelos comerciales con destino a Culiacán, dos fueron en salidas y tres en llegadas.

"Ha habido cinco afectaciones, cinco cancelaciones de vuelos, dos salidas a Culiacán y tres llegadas a Culiacán; sucede esto, que el aparato, el avión que no llega de allá (Culiacán) no puede ir para allá y los que no han salido es por eso, que los vuelos no llegaron para regresarse a Culiacán", explicó Miguel Cravioto, vocero de GAP.