Profepa investiga derrame de combustible al Río Pánuco

Autoridades de la Profepa y Medio Ambiente del Gobierno de Ciudad Madero, investigan el derrame de sustancias parecidas al aceite o hidrocarburo en el río Pánuco a la altura de las Escolleras de la playa Miramar, en Tamaulipas, informó el encargado Daniel Gómez Hernández.

Lo anterior con la finalidad de pasar el reporte ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) quien es la encargada de sancionar en caso de existir algún culpable, ya sea particular o alguna empresa.

Dio a conocer que el reporte se hizo por parte de pescadores, quienes refieren que después de las últimas lluvias los escurrimientos aparentemente de la refinería Francisco I. Madero comenzaron a arrastrar líquido con olor a combustible.

“Hay un derrame de posible hidrocarburo hacia el río y es lo que venimos a ver" Foto: Especial

Reportarán posible derrame

Explicó que no pueden señalar un responsable hasta que no sea comprobado, por lo tanto, al no existir una oficina de ASEA en Tamaulipas, es la dependencia a su cargo quien debe de tener el reporte para pasar el informe de lo que detectaron.

“Hay un derrame de posible hidrocarburo hacia el río y es lo que venimos a ver, qué tanto pudiera ser el flujo, no sabemos de donde proviene, pero probablemente sea de las descargas del 7 y Medio Varadero por las lluvias, los escurrimientos de refinería, lo que vamos a hacer es reportarlo y quien se encarga de atender estas situaciones es la ASEA”, destacó el funcionario federal en Tamaulipas.

Por su parte, el director de Medio Ambiente en Ciudad Madero, Jesús Alberto Olvera Vargas, declaró que como una instancia que protege la ecología, también hicieron presencia en las escolleras para tomar conocimiento de los hechos y apoyar a las autoridades federales.

