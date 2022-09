AMLO exhibe video sobre violencia en NY: “Alertas de viaje de EU son metiches”

Luego de calificar de “metiches" y de “mal gusto” las alertas de viaje que emite Estados Unidos para sus ciudadanos no visiten estados violentos en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió un video en donde se observa un presunto robo en Nueva York que incluyó una persecución en plena calle “parece que es una película”.

Dijo que ante esas situaciones México no llama a sus connacionales a que no visiten urbes violentas en la unión americana.

En la conferencia de prensa matutina, también criticó que organismos empresariales han señalado la problemática para distribuir alimentos y productos básicos por la inseguridad, “no hay más que politiquería”.

“También como los anuncios que hacen en la Embajada de Estados Unidos, `no vayan a este estado´, también con tintes políticos. Es como si yo digo 'No vayan a Los Ángeles, no van a Nueva York'.

¿Supieron lo que pasó en Nueva York? A ver por qué no buscan el video, vamos a verlo, ni modo que vaya yo a decir `No vayan a Nueva York´ que es como una ciudad bellísima, los que tiene posibilidad de hacerlo”, dijo en la Mañanera.

AMLO no pedirá que dejen de visitar NY

López Obrador dijo que ante hechos violentos que se presentan en ciudades como Nueva York, en donde viven muchos paisanos, no hará un pronunciamiento para que no se visite.

“Además es de mal gusto, es de metiches, o sea, eso no es serio, pero ya quedó como practica política, y todo eso hay que irlo haciendo a un lado”, recalcó.

Pidió que se proyectara en la pantalla del salón Tesorería, El video de un presunto robo en las calles de Nueva York. “Van a ver, parece que es una película… Este es Nueva York”, dijo cuando inició el video tomado de redes sociales.

En las imágenes se observa a un automóvil de color negro golpear a una camioneta para presuntamente quitarle a los pasajeros un portafolio.

“Miren la forma de robar, se le cierra, domina, se baja, ahí está, vámonos, le roba, parece que se ve como un portafolio, y vámonos, la bolsa y vámonos… Eso solo aquí en la Mañanera, las redes en la Mañanera porque esto no sale en la televisión”, afirmó.

