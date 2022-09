AMLO: En el ISSSTE operan “mafias, mafias” y ya intervino Seguridad Pública

Al iniciar la Mañanera de este martes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que operan “mafias, mafias” en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por lo que pidieron la intervención de la Secretaría de de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Rosa Icela Rodriguez.

“Le pedimos apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, a Rosa Icela, porque hay amenazas a servidores públicos, mafias, mafias. Entonces, tenemos que continuar seguir limpiando y entiendan que esto ya cambió, a robar a otra parte y no le hace que haya periodicazos”, dijo AMLO.

El mandatario federal dijo “antiguos funcionarios” en el ISSSTE son quienes encabezan las “resistencias tremendas” a que sea limpiada de corrupción la institución federal, y con ello se logre la promesa de López Obrador para dejar en 2024 un sistema de salud público nacional de calidad.

AMLO asegura que limpian al ISSSTE

“Si no no logramos vamos a tener tache, esto es un compromiso y eso es lo que nos estamos dedicando en materia de salud, no es fácil, porque ya hemos hablado de cómo destruyeron el sistema de salud pública para privatizar la salud.

El ISSSTE fue convertido en un cascarón, dijo AMLO. Foto: Cuartoscuro

Como nos quedamos sin médicos, y como se corrompió todo el sistema de abasto de medicamentos y todos los intereses, ahora estamos limpiando el ISSSTE, están sacando hasta planas de protesta porque los antiguos funcionarios del ISSSTE eran los principales proveedores, el ISSSTE lo dejaron como un cascarón”, dijo.

Apuntó que el ISSSTE ya dejó de ser una institución a la que se manda como titulares a políticos o funcionarios, como un premio.

“La maestra Elba Esther, en pago por los servicios, recomendó a Yunes en el ISSSTE, imagínense, esto para los jóvenes porque eso fue en el 2006 y ya estamos en el 2022… Para que se quedaba sin trabajo y tenía influencias al ISSSTE, ahora estamos rescatando al ISSSTE, pero hay resistencias tremendas”, señaló.

SIGUE LEYENDO:

Así será el ejercicio participativo para saber si los mexicanos quieren al Ejército en tareas de seguridad

Secretaría de Salud anuncia el inicio de la campaña de vacunación contra la influenza

RMG