AMLO acusará a jueces ante la Corte; señala omisión de la Judicatura

Antes del próximo 5 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) los casos de jueces que a su criterio deberían ser sancionados porque han actuado mal, al liberar a delincuentes o emitir fallos a favor de intereses privados.

Durante la conferencia Mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal dijo que el Poder Judicial está actuando como “el poder de los poderes”.

“El Poder Judicial, de ser un poder históricamente apéndice del Ejecutivo, porque eso era, se convierte en el poder de los poderes porque los potentados tienen más control de ese poder, se les es más fácil ahí hacer valer sus privilegios, ya en el Ejecutivo ya no porque ahí manda el pueblo, el único amo es el pueblo y en el Legislativo también ya no es lo mismo porque ya no tienen mayoría”, señaló.