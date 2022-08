SHCP: Aumentarán apoyos de programas del Bienestar en el Paquete Económico 2023

Sin aumento de impuestos, y con nuevo impulso y aumento en los apoyos de los programas sociales llegará el “Paquete Económico 2023” a la Cámara de Diputados, indicó Rogelio Ramírez de la O a legisladores federales de Morena.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo Robledo indicó que, en su presentación en la plenaria de Morena en San Lázaro, el encargado de las finanzas públicas del país, dio los lineamientos con los cuales se puede ir entendiendo de manera anticipada el paquete económico que garantizó que el presupuesto para el próximo año será responsable y realista.

“Dejar muy claro que eso se hace en un marco de no incremento de impuestos con una muy sensible percepción de no endeudar a nuestro país; evidentemente estas condiciones externas han hecho que se tomen medidas anticipadas en este año, pero la perspectiva es el tener un paquete económico muy responsable, y así los vamos a impulsar”, expuso.