Gobierno presentará este jueves nuevo plan de rescate a familias de mineros

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en la Mañanera que tienen un nuevo plan de rescate a los 10 trabajadores atrapados en una mina de carbón en Coahuila, el cual presentarán hoy a los familiares de los mineros.

En Palacio Nacional, López Obrador justificó que no informaron este jueves en la conferencia de prensa matutina sobre las labores de rescate porque primero propondrán el plan a los familiares, el cual sólo se aplicará sí ellos lo autorizan.

“Hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento de los familiares. Hoy se les va a presentar el plan y se les va a pedir su consentimiento. Entonces, no quisimos dar a conocer el plan propuesto hasta que no se les consulte”, dijo López Obrador.