La eterna letanía de Karina, quien lleva dos años buscando a su hijo secuestrado en Sinaloa

El 10 de abril del 2020 su hijo Kevin Fernando Ramírez Gálvez, entonces de 19 años de edad, fue privado de la libertad en Ahome por sujetos desconocidos y desde entonces a través de la colectiva “Rastreadores por la Paz de Sinaloa”, su madre Karina Ramírez Gálvez lo busca y ahora se encuentra en la ciudad de San Luis Potosí pues tiene indicios de que deambula al norte de la ciudad.

La afligida madre viajó desde Sinaloa y busca a su hijo en la colonia Jacarandas, donde una persona en situación de calle tiene las características de su hijo.

"Llegamos a San Luis Potosí por una fotografía que me llegó de un muchacho que anda de indigente en la capital, entonces nos envían la foto y desde la colectiva se gestiona el viaje a San Luis para verificar si es mi hijo", expresó.

Familiares buscan a Octavio Serrano Fragua en Zapopan, Jalisco

La mujer pide volver a ver a su hijo.

Con la ficha de su hijo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí, Karina Ramírez, agradeció el apoyo de las autoridades locales y pidió a las y los potosinos que le ayuden a encontrar a su hijo, pues el lunes acudió a la zona conde le fue tomada la foto al indigente que pudiera ser su hijo, pero no lo encontró y le manifestaron que deambula por otras zonas.

En su segundo día de búsqueda confió en que hoy sea reencuentre con su hijo, "mientras haya esperanza y Dios me preste vida y fuerza voy a seguir buscando a mi hijo, si me dicen que está en el último rincón del mundo me voy a ir a buscarlo hasta allá, mientras no me encuentran o que me digan que encontraron restos de él voy a buscarlo vivo, entonces estoy buscando al muchacho de la fotografía que me enviaron", expresó.

