Madres denuncian por abuso sexual de 6 niñas a un maestro de kínder

Seis niñas fueron víctimas de presunto abuso sexual por parte de su maestro Ernesto en el preescolar “José Fernández de Lizardi”, en la comunidad Camino Real en Silao.

“(¿Cómo se enteraron?) Por su hermano, ella le dijo a su hermano y su hermano le dijo a la más grande, y la más grande fue la que me dijo a mi; que por que él les dijo que no le dijeran a papá y mamá por que los iban a regañar, así que le dijo a su hermano y así fue como nos dimos cuenta”, dijo una de las madres durante una de las entrevistas otorgadas a los medios de comunicación.

Desde el 24 de junio las madres de las menores denunciaron la situación, pero fue hasta esta fecha cuando decidieron hacer público el caso.

“Es muy difícil esta situación, decidimos hacerlo público por qué no vemos resultados”, dijo una de la madres de las pequeñas afectadas.

Hay al menos tres denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía General del estado; una en Guanajuato capital, una en Silao y otra más en Irapuato, que refieren los casos de las 6 víctimas. Mientras que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado abrió de oficio el expediente bajo el número 870/2022.

Ernesto, está acusado del presunto abuso sexual de las niñas de solo 5 y 6 años de edad; las madres refieren que él es esposo de la coordinadora del kínder, Brenda Blanca Palacios, quien junto con Luz María Mireya Parra Granados, son las superiores del presunto agresor.

Te puede interesar:

A una semana de la muerte de Luz Raquel, Margarita Ceceña falleció tras ser quemada viva

En el pequeño poblado, al preescolar acudían 15 menores de edad a clases en donde el becario tapó el aula con cajas de cartón y cortinas con el pretexto de proyectar películas a los pequeños.

“Todos los días es, yo quisiera que esto se arreglara que ya lo metieran a la cárcel, que le brindaran atención a mi hija y que ya estuviera recuperada, a lo mejor esto no se le va a olvidar y se le va quedar para siempre”, dijo una de ellas.

Este miércoles, las madres apenas sostuvieron una reunión con autoridades educativas de la zona, sin que hasta el momento exista un pronunciamiento al respecto.

“Es nuestra preocupación, no sabemos donde ande, pero debería estar en la cárcel. Es una persona que no debe estar ni con sus hijas. Nos dijo muchas cosas (Ernesto), que él venía de la Sangre de Cristo y que iba a meter papeleo para traer unos juegos aquí”.

Las madres refieren que luego de que una maestra renunció, en el mes de marzo Ernesto ingresó al kínder, sin embargo, no tenía experiencia como maestro.

“Mireya nos negó todo lo que él nos dijo, que él no había sido maestro, que por primera vez había estado al frente del grupo”, afirmaron al pedir que no se hicieran públicos sus nombres.

A decir de las mamás, las superiores, son las encargadas de reclutar a los becarios. Afirmaron que hay otro caso de abuso a una niña, pero la madre no quiso denunciar, ni hacer público el caso.

“Pensamos que por ser un caso grave nos iban a hacer caso (la Fiscalía) y no vemos rapidez en esto. Queremos justicia para las niñas, están los folios de las denuncias, ya va un mes y es un desespero no saber nada, ellas necesitan una psicóloga, nosotros no sabemos cómo o qué decirles”.