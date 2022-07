PRI exige poner un alto a la violencia política de género desde el poder

Luego de solidarizarse con las 35 diputadas federales priistas que fueron señaladas por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores; la presidenta estatal del Parido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail Arredondo Ramos exigió detener desde el poder, la violencia política en razón de género.

Acompañada del secretario General del Comité Directivo Estatal, Toño Macías Trejo, de integrantes del CDE, regidoras y presidentas del ONMPRI; la líder priista subrayó que no es posible seguir con estas actitudes de polarizar y dividir al país y de que se ataque a quienes no piensan como el partido en el poder: “cada día en México, mueren 11 mujeres y aun así, se sigue propiciando la violencia. Es por eso que esta denuncia en contra de la gobernadora de Campeche, fue ingresada a las Defensorías de Derechos Humanos de los 32 estados, para dejar constancia de lo que está pasando y que no sea algo que pueda repetirse en ninguna otra entidad”.

Abigail Arredondo pide parar la violencia política de género. Foto: Especial.

Abigail Arredondo dijo que si bien ha habido grandes avances en la participación política de las mujeres, también es de reconocer que los ataques hacia aquellas que participan en este sector, también ha crecido y recordó que en Querétaro han sido presentadas por distintos actores y de diversos partidos, 51 denuncias por violencia política en razón de género, 31 de ellas durante el pasado proceso electoral.

“Ante la agresión y amenaza que sufrieron las 35 diputadas federales, el Organismo de Mujeres Priistas (ONMPRI) en el estado, presentó también esta queja firmada por la diputada federal Carolina Dávila Ramírez, ante la DDHQ, que encabeza el doctor Javier Rascado. En el documento se pide, entre otras cosas, la eliminación inmediata del video en el que se muestra la aseveración realizada por la gobernadora, que representa una seria y grave afectación a los derechos humanos de las legisladoras priistas y es que, a través de sus señalamientos, violenta la dignidad de las ofendidas. Recordemos que son también, madres de familia, esposas, hijas. Como mujeres, debemos celebrar que seamos más las que accedemos a los cargos de toma de decisión; sin embargo, no todas entienden que debemos apoyarnos, lejos de atacarnos”.

En Querétaro han sido presentadas 51 denuncias por violencia política. Foto: Especial.

La presidenta estatal del PRI, subrayó: “hoy, son las diputadas federales del partido, las agredidas, pero mañana puede ser cualquier mujer en política. Tenemos que poner un alto a este acoso desde el poder. La gobernadora ha bajado su nivel, denigrando al sistema político y a la sociedad misma. Si hoy es permitido y no pasa nada, no se sanciona, cualquiera lo podrá hacer en un futuro. Son violaciones a muchos derechos y a muchas normas, las que está haciendo Layda Sansores con sus dichos a través de sus redes sociales y lo peor, de medios institucionales”.

Finalmente, la dirigente en Querétaro, del Partido Revolucionario Institucional, Abigail Arredondo Ramos manifestó: “las aseveraciones de la gobernadora de Campeche, obstaculizan el libre ejercicio del cargo, basándose en estereotipos machistas y provocando reacciones violentas contra las legisladoras, que hoy además, ya han subido de tono. Esto lo realiza en menoscabo de su imagen pública y con la clara intención de limitar el ejercicio de sus derechos político-electorales”.

