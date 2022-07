“No me desabroché el saco, se me iba a ver la panza”: AMLO responde a críticas por forma de sentarse con Biden

En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió las críticas generadas por la forma de sentarse durante la visita que realizó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, reunión que se llevó a cabo en la Oficina Oval dentro de la Casa Blanca.

En el Salón Tesorería en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que su visita de Estado no se trató de un asunto de urbanidad ni de buenos modales. Agregó que no se desabrochó el saco al momento de sentarse durante el mensaje que ambos presidentes tuvieron ante la prensa, porque “se le iba a ver la panza”, externó:

“... Que no me desabroché el saco, que se me iba a ver la panza. ¡Miren la panza por la barbacoa, los tamales de chipilín los chanchamitos, los tlacoyos y la torta de chilaquil, la guajolota y todo eso!”, resaltó López Obrador.

Andrés Manuel López señaló que se sintió cómodo con Joe Biden ya que el presidente estadounidense le genera confianza para hablar de manera sincera con él, por tal motivo, dijo, “me sentía yo cómodo y abrí un poco las piernas y las doblé porque estaba yo tranquilo”, explicó.

López Obrador indicó que la confianza que le muestra el presidente Joe Biden propicia que se relaje y por ello es que se sentó de la manera como lo hizo, “por eso también me siento como me siento siempre, porque aunque he leído el Manual de Carreño (risas) uno debe ser auténtico”, sostuvo el presidente.

Información en desarrollo.

SIGUE LEYENDO:

AMLO dirá adiós a las redes sociales al acabar su sexenio; prepara el libro "El pensamiento conservador"

Caso Debanhi Escobar: SSCP confirma que están listos los resultados de la exhumación

RMG