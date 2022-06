Gobernador de Puebla lamenta balacera, intensifican vigilancia en centros de vacunación 

Puebla.- El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, lamentó la balacera ocurrida en la fila, afuera de un centro de vacunación y señaló que se trató de un hecho aislado. Además, dijo que se reforzará la vigilancia en estos sitios.

Señaló que la Fiscalía General del Estado será la instancia encargada de corroborar si uno de los agredidos está vinculado en actos delictivos y deslindar las responsabilidades, además de que se dará con los responsables de este incidente.

Manifestó que en Puebla no se va a normalizar la violencia, pues es una entidad en la que se combate al crimen y no se va a negociar, por lo que pidió a las autoridades municipales reforzar los mecanismos de vigilancia en los centros de vacunación. "En Puebla no admitimos que la violencia se normalice y que se permitan hechos de este tipo", agregó.

Manifestó que aún no se ha corroborado la identidad completa de la persona contra la que fue el ataque ni tampoco de las personas que cometieron el incidente por lo que en breve se darán avances por medio de la Fiscalía General del Estado.

Barbosa condenó la balacera en el centro de vacunación

FOTO: Archivo

