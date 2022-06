Danna alertó en el COBAEV 20 que era víctima de bullying y el director del colegio no hizo nada, denuncian

El caso de Danna, una estudiante de 15 años que sufrió bullying por parte de sus compañeras del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) Número 20 ha cobrado fuerza en redes sociales, donde ha causado indignación, pues las autoridades del plantel escolar no le brindaron ayuda cuando se acercó a pedirla.

Este caso se difundió a través de redes sociales donde ha causado indignación, pues las autoridades escolares no le brindaron la atención adecuada a la menor, quien acudió ante el director Fernando Pelayo Revolledo, para solicitar ayuda y este la retuvo más de 40 minutos sin que la niña pudiera comunicarse con sus padres.

De acuerdo con la denuncia hecha por el colectivo Colectivo Sabbat MX la niña estaba ensangrentada y con golpes en diversas partes del cuerpo luego de ser agredida por sus compañeras cuando se acercó al director del plantel quien le dijo que "no podía atenderla porque tenía junta".

Danna está bien de salud, pero tiene daños psicológicos irreversibles

Tras la difusión de las imágenes el colectivo destacó que Danna está bien, se encuentra estable, aunque con daño psicológico por la agresión de la que fue víctima, así como afectaciones morales pues todo quedó grabado en video y fue difundido mediante TikTok y posteriormente replicado en otras redes.

Pidieron que no se desvíe la atención de este caso pues lo prioritario es dar a conocer que la niña no recibió atención por parte de las autoridades escolares, por lo que hacen énfasis en no dar a conocer las imágenes de la agresión, mismas que ya circulan en redes sociales.

La postura del colectivo Colectivo Sabbat MX es la siguiente:

Danna está estable de salud, el daño psicológico y moral es irreversible pero está tratándose.

Se está intentando desviar la atención del punto principal; la omisión por parte de las autoridades.

Danna se acercó al director de la institución diez minutos antes y el no pudo atenderla porque tenía "junta".

La persona encargada de brindar auxilio no ayudo a Dana en ningún momento, los trabajadores no le permitieron a Dana contactarse con su familia hasta después de cuarenta minutos de estar atemorizada y desorientada por lo sucedido.

La impunidad que se está generando por tener contactos dentro del COBAEV y el MUNICIPIO.

Familiares y el Colectivo Sabbat MX solicitó a las autoridades del COBAEV número 20 y a la presidenta municipal de Soledad de Doblado, Arantxa Zamitiz Sosa, abrir una investigación sobre la agresión a Danna y se ubique a los responsables.

Piden no fundir imágenes de la agresión.

Alumna que la golpeó fue suspendida

De acuerdo con información emitida por el Jorge Miguel Uscanga, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Veracruz, la alumna que golpeó a su compañera en el COVAEV20 fue dada de baja temporalmente; además afirmó que Danna recibió atención médica luego de la golpiza que recibió por parte de varias de sus compañeras.

