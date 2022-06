'Voy a participar con Morena': Marcelo Ebrard, sobre Elecciones México 2024

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, advirtió que la encuesta interna de Morena para elegir al candidato presidencial para 2024 debe ser creíble, confiable, verificable, sin “mano negra” pero tampoco “visible”, de lo contrario dijo, sin piso parejo se envenenará el proceso.

“Cuando hay mano negra o no tan negra, sino muy visible, lo que vas a hacer es envenenar el proceso, vas a complicarlo, luego, que se respete la encuesta, que realmente sea una encuesta verificable y pública y ya, eso es lo que dicta el sentido común”, señaló el canciller en entrevista con Mario Maldonado para Las Noticias de la Mañana en Heraldo TV.

En este contexto, el canciller confirmó que participará en junio de 2023 en la convocatoria para la encuesta que será la primera para definir la candidatura presidencial de su partido, pero aclaró que es solo una aspiración, más no una imposición.

—¿Marcelo Ebrard va a estar en la boleta de 2024 a como dé lugar?

“Voy a participar con mi partido, las cosas a como dé lugar te llevan casi al oportunismo… imagínate nada más qué arrogancia, no, tampoco. ¿Voy a participar? Por supuesto que sí voy a participar, ahí estamos ya, respetando lo que la ley dice, eso sí”, recalcó Ebrard.

Lo anterior, luego de que este domingo durante la asamblea “Unidad y Movilización para que Siga la Transformación” en Toluca, Estado de México, el presidente de Morena, Mario Delgado, anunció que la convocatoria para participar en la encuesta interna para la candidatura presidencial se emitirá en junio de 2023.

El titular de Relaciones Exteriores descartó postularse a la presidencia por otro partido. (Créditos: Antonio Nava)

Ebrard señaló que el método de encuesta fue propuesta suya, dijo que en mayo de 2011 lo planteó al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador para la selección del candidato presidencial de 2012.

Dijo que los resultados en ese momento no fueron cuestionados porque hubo un convenio previo del método y la encuesta fue supervisada por lo que no había razón para cuestionarlos a pesar de que la diferencia fue cerrada, pero dijo que una inconformidad hubiera generado una división.

Por ello, subrayó que la encuesta que realice esta vez Morena, si se hace bien no debe generar problema, pero, recalcó que debe ser verificable para que no haya paso a la duda sobre los resultados y no genere división.

“Yo creo que la encuesta si se hace, y se hace bien, y si haces una encuesta confiable, no tiene por qué ser un problema. Ahora hay que ver qué preguntas se van a hacer, quiénes la van a organizar, cómo se va a supervisar”, cuestionó el canciller.

El secretario federal reiteró que “el piso parejo” es lo que marca la pauta para mantener y genera la unidad o no, dentro de un partido.

“Qué es lo que determina que tengas unidad o no en un proceso sucesorio… primero, que haya respeto a los diferentes participantes o corrientes de pensamiento, lo segundo, que haya suelo parejo, que no haya favoritismo, porque si no hay suelo parejo se envenenan los procesos”, insistió.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que en caso de que las encuestas de Morena no lo favorezcan busque la candidatura con otro partido, el canciller dijo que tiene firme su proyecto político. En este contexto, recordó que en el año 2000 declinó a favor de Andrés Manuel López Obrador para que fuera jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“Yo hace 22 años, decliné en el caso de la Ciudad de México para ser candidato a jefe de Gobierno, para apoyar a Andrés Manuel (López Obrador), le dije ‘¿sabes qué? te voy a apoyar porque tú puedes ganar ahorita y tu programa y tu forma de pensar coincide con la que yo tengo’, eso fue hace 22 años”, refirió.

Ebrard rechazó que al momento haya sostenido algún tipo de conversación con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la elección del candidato y los comicios presidenciales de 2024.

