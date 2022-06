Dalia desapareció luego de verse con su esposo Daniel "N", su familia teme por ella

Eran las 10 de la noche del miércoles 7 de diciembre de 2021, cuando Dalia salió de su casa ubicada en la colonia Espartaco, Ixtapaluca, Estado de México. De acuerdo con la familia, la joven fue citada por su esposo Daniel "N" de 23 años, con quien tenía 15 días de haberse separado, desde entonces se desconoce su paradero.

Han sido siete meses de su búsqueda, sin resultados por parte de las autoridades. Dalia de 22 años es madre de dos hijos de 5 y 6 años y a quien describen como una hija, hermana y madre de familia alegre, sonriente y con planes de querer ver crecer a sus niños.

En entrevista con el Heraldo de México, la familia Pascual detalló lo que pasó la noche de su desaparición. Jhoni, hermano de Dalia, y su mamá, desconocían que se iba a ver con Daniel "N", fue hasta el día siguiente que se alertaron por su ausencia, por lo que decidieron buscarla en el domicilio de su esposo, pero él negó haberla visto o hablado con ella:

Yo no sé nada, ya no he tenido comunicación con ella... ya no la he tratado