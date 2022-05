PRD celebra 33 aniversario de su fundación

Reunidos para su festejo en el Monumento a la Revolución, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano afirmó que su grito de lucha “Democracia ya, patria para todos”, está más vigente que nunca por lo que no permitirán retrocesos.

“Y decimos por ello mismo y aquí presentes varias y varios de los diputados del Grupo Parlamentario del PRD a quienes reconozco su papel y su firmeza de echar para atrás esa nociva Reforma Eléctrica, les decimos también desde aquí, junto con ellos: La Reforma Electoral “Porfirio Díaz-Victoriano Huerta” ¡no pasará!”, expresó.

En su discurso, Zambrano Grijalva resaltó que el PRD, hizo posible con sus luchas y cuota de muertos, por lo que ven con preocupación, tristeza y coraje, que el autoritarismo hoy esté de regreso con este gobierno de esa falsa cuarta transformación.

“Quieren que el México democrático que conquistamos a base de luchas, se convierta en una dictadura; pero eso, desde aquí desde el corazón de la República, decimos: ¡López Obrador no te lo vamos permitir, no vas a acabar con las libertades políticas, con los derechos y, mucho menos, vas a acabar con el PRD, no te tenemos miedo Andrés Manuel!”, expuso.

Zambrano amenazó con que las reformas propuestas con AMLO no pasarán

FOTO: Twitter

En el templete ya no estuvo Cuauhtémoc Cárdenas, el otrora llamado líder moral, ni Rosario Ibarra, quien recientemente falleció, y muchos menos quien fue en dos ocasiones su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

Luis Espinoza Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados hizo alusión al actual mandatario federal, a quien dijo, ya no siguieron por continuar con las causas de la gente.

“Aquí estamos los que no nos fuimos atrás de un caudillo; aquí estamos los que no nos fuimos atrás de una chamba; aquí estamos los que nos quedamos con las causas de la gente y los que pusimos los muertos para que en este país hubiera democracia”, expuso.

Entre los presentes también estuvo la presidenta capitalina del sol azteca, Nora Arias, Víctor Hugo Lobo y el ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, entre otros senadores, diputados federales y diputados locales.

Por Jorge Almaquio García

SEGUIR LEYENDO:

PRD cumple 33 años: El Sol Azteca está más vivo y fuerte que nunca, dice Jesús Zambrano

Más de 400 soldados llegan a Uruapan para reforzar seguridad

Cubrirá PRD con representantes el 70 % de casillas en elecciones