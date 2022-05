Hospitales de Nayarit se quedan sin pinzas para atender emergencias pediátricas

"En todo Nayarit existe sólo una pinza para extracción de cuerpos extraños en emergencias pediátricas y se ha descompuesto, con lo que es necesario que las autoridades repongan este material, ya que es de uso común", comentó en sus redes sociales el ex director del Hospital Civil de Tepic -IMSS-BIENESTAR-, Daniel Balderas Gurría.

"Esta pinza se conoce como pinza para extracción de cuerpos extraños (de cacahuate) y sirve para salvar la vida de niños que broncoaspiran cuerpos extraños y ha salvado muchas vidas en Nayarit. Hace poco más de un mes se quebró durante un procedimiento en el HC y ni siquiera era del Hospital Civil, se renta y, por diversos motivos, no se ha repuesto dijo el encargado del área de pediatría de ese hospital.

Mencionó que instrumento no existe en otros hospitales públicos o privados de la entidad, y se hace necesario el traslado incluso a otros estados pero pone en riesgo la vida de las niñas y niños.

"Hace unos momentos me llaman del Hospital del ISSSTE, una madre angustiada que su niña broncoaspiró un cuerpo extraño y su vida corre peligro. Debe entenderse que no existe otra pinza igual en todo el estado y ante una emergencia de cualquier niño en cualquier hospital público o privado NO la hay. El riesgo de traslado a GDL es muy alto pero sin la pinza no hay opción", dijo el pediatra.

Además de que es la única, la pinza se dañó en una emergencia

FOTO: Karina Cancino

Ante está situación, pidió a las autoridades que sea solucionado el problema, porque es necesario el equipo ante lo común de estos sucesos entre infantes. "Ojalá que las autoridades de Salud solucionen este problema. La pinza tiene un costo de 33,500 pesos", explicó.

El pasado 6 de abril entró en vigor en el estado, el sistema IMSS-BIENESTAR para dar cobertura universal a las y los nayaritas. Atrajo el funcionamiento de todos los hospitales de la entidad, con lo que se espera, los avances atiendan este tipo de rezago.

Por Karina Cancino

