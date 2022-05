Denuncian abusos y malos tratos de agentes del INAMI a migrantes en Tamaulipas

El presidente de la Asociación Internacional de Derechos Humanos A C (AIDHAC), Fortino López Balcazar, denunció el mal trato que elementos del Instituto Nacional de Migración (Inami) ejercen sobre migrantes que están varados en la frontera de Tamaulipas.

Explicó que se trata de los migrantes que son retenidos en las instalaciones del propio instituto, localizado sobre la calle Aldama en Reynosa.

Comentó específicamente del caso del migrante de origen guatemalteco Víctor Randolfo Zetino Saldaña, quien solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tras presuntamente ser retenido ilegalmente.

López Balcazar se entrevistó con Zetino Saldaña, quien le manifestó que teme por su seguridad, toda vez que desde el pasado 21 de mayo, fecha en que fue detenido, se le mantiene dentro de las instalaciones de ese centro migratorio.

Foto: Cuartoscuro

Además de que no se le ha permitido comunicarse telefónicamente con su familia, incluso el migrante guatemalteco denunció amenazas de muerte por parte de un oficial del INAMI quien le dijo:

"No sigas chingando con lo mismo, hijo de tu puta madre porque yo mismo me encargo de desaparecerte. Te llevo a mi camioneta, te doy un balazo y te llevo y te tiro, al cabo es muy común que la gente de aquí, en Reynosa, los desaparezcan, y yo me encargo de hacer eso”.

Es por ello que está demandando la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se procedió a solicitar un amparo ante el Juzgado 7 de Distrito con sede en esta ciudad, el cual quedó con el número de expediente 910/2022.

López Balcazar comentó que la estación migratoria se encuentra saturada con personas de origen centroamericano, las cuales son mantenidas en condiciones infrahumanas, sin posibilidad de salir al patio y realizar actividades recreativas "los tienen prácticamente como criminales, sin ver el sol ni la luz del día, y lo peor de todo es que en la del puente internacional hay menores de edad", finalizó.

