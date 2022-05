Gobierno de México destina 30 mil mdd para la agenda de infraestructura

Para la agenda de inversión de infraestructura el Gobierno de México destinó en total 30 mil millones de dólares, detalló el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.

Durante la Quinta Reunión de Gobernadores del Sur-Sureste con la embajada de Estados Unidos, el encargado de las finanzas públicas detalló que el objetivo es concluir todas las obras iniciadas en la actual administración el próximo año, para que en 2024 se consoliden los balances financieros y fiscales, tras haber desplegado estos volúmenes de inversión.

“¿Por qué razón él quiere terminar todo en 2023? Pues porque son proyectos que no se vale dejar a medias para un siguiente gobierno. No es correcto cargar a un gobierno nuevo con proyectos tan grandes que no están concluidos”, expuso.