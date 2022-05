Padres de familia y estudiantes exigen en el Senado que regresen las Escuelas de Tiempo Completo

Padres de familia y alumnos exigieron a diputados federales que garanticen el horario completo, alimentación y mejor infraestructura para la educación en México.

Al acudir a la mesa de trabajo sobre el programa Escuelas de Tiempo Completo en el Salón Legisladores de la República, argumentaron que dicho programa, ha sido benéfico para el desarrollo físico e intelectual de los alumnos al obtener mayor atención de los profesores, hacer más ejercicio y tener alimentación.

Eliminaron el programa Escuelas de Tiempo Completo en febrero. Foto: Especial

Sofía Robles Hernández de 5o. “B” de la escuela primaria anexa “Rosario Castellanos en Morelos, llamó a que no desaparezcan los beneficios que tenían antes de la pandemia.

“Ante esta Cámara vengo a exigir mi tiempo completo en la escuela para seguir aprendiendo con excelencia. Es mi derecho como niña; mi escuela no es como todas, es discriminada, no tenemos clave, necesitamos lo más indispensable, agua, bancas, pizarrones. Quiero un trato justo que se respete mi tiempo completo en la escuela; necesitamos la vacuna de la igualdad para aprender a vivir con dignidad”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Ganan Amparo por Escuelas de Tiempo Completo

Giovanni Luján Anaya, padre de la alumna Jade Aline Luján López, de la escuela primaria “Margarito Ramírez”, de Zapopan, Jalisco, indicó que se debe aplicar el artículo tercero constitucional para garantizar una buena educación para todos y de paso pidió que los legisladores también se pongan a estudiar.

“Solo les pido, señores diputados que no nos vengan hacer un favor, hagan un consenso y a los diputados del Estado de Jalisco que son 33, por favor los invito a que ustedes y yo nos hagamos un examen de autoconocimiento porque pues a veces no saben leer y ya andan ustedes hablando de reformas secundarias y demás, no señores hay que medir con la misma vara”, expuso.