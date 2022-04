Migrantes improvisan caravana en Chiapas

Al menos 400 migrantes salieron en caravana la tarde de este martes, desde Tapachula con dirección al centro del país.

El repentino contingente de extranjeros se formó luego de que esperaron por días afuera de la estación migratoria Siglo XXI , donde dicho Instituto señaló que realizaría los trámites, pero las más de 400 personas decidieron iniciar su caminata por carreteras del sur de Chiapas para intentar llegar al ejido Álvaro Obregón, a unos 14 kilómetros de la mancha urbana.

La exigencia de los migrantes es que les entreguen permisos de libre tránsito por México, para que puedan movilizar hacia el centro y norte del país y buscar nuevas oportunidad de vida.

William Cisneros, originario de El Salvador, puntualizó que salió de su país debido a la crisis económica y social que se vive, pero al llegar a México se ha topado con una política de contención por parte de las autoridades, que no visibilizan las necesidades que tienen estos extranjeros.

“Sólo queremos que las autoridades mexicanas nos den los permisos y visas de tránsito por su país, no queremos quedarnos aquí, sólo estamos de paso y deben de considerar esa situación, no estorbamos a nadie pero no nos dejan opción más que caminar por sus carreteras”, aseveró.

El contingente ha decidido dormir esta noche muy cerca del ejido Álvaro Obregón, punto que las caravanas han tomado como opción en últimos meses, para reanudar su marcha este miércoles a las primeras horas del día.

En esta ocasión, ningún activista o promotor de caravanas acompaña a los extranjeros, que tienen como intención llegar al municipio de Huixtla, donde buscarán presionar de nueva cuenta a las autoridades migratorias para que les otorguen estos permisos.

Sin embargo, existe el temor de una redada en horas de la madrugada, debido a que los grupos que son menores como este caso, han sido dispersados por fuerzas federales en distintas ocasiones.

Se trata de la cuarta caravana que sale de Tapachula con destino al centro del país, en su afán por llegar a otras entidades, mientras que en la ciudad cientos de extranjeros esperan por estos permisos.

alg

