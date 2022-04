¿En qué consiste el cambio en grados escolares de la SEP?

La Secretaría de Educación Pública informó que cambiará los grados escolares del nivel básico escolar por seis fases de aprendizaje, que abarca desde educación inicial hasta secundaria.

Ante esto, el doctor Eduardo Andere, experto en educación y aprendizaje, aseguró que no es un cambio de grados, sino que los grados escolares continúan.

Lo que sucede es que le dan mayor flexibilidad al currículo para que los estudiantes y maestros en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tengan más tiempo para avanzar en la formación esperada de los niños y los jóvenes.

Entonces... ¿Hay cambios en los grados?

Al respecto, el también autor del libro "¡Aprender!" y "Future of Schools and Teacher Education" explicó que, en lugar de que los niños cierren por ciclo anual, se cierren por fases, pero los grados continúan, es decir, no desaparece el primer grado o el sexto año de primaria. Por ello, comentó que para un proceso de enseñanza, aprendizaje y de la evaluación, habrá más flexibilidad.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el experto, recordó que muchas personas han dicho que es una ocurrencia; sin embargo, existe desde hace mucho tiempo en las potencias educativas del mundo como Finlandia que le dan mayor flexibilidad al mundo pedagógico.

Afirmó a través de la señal de Heraldo Media Group que el problema es que, la forma en que está tratado el proyecto de la reforma curricular, no existen mecanismos exactos de implementación para que los maestros y las escuelas sepan como hacerlo; falta el proceso.

DRV