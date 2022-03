Estrategia de combate a la inseguridad debe revisarse, afirma Ricardo Monreal

La estrategia para atender la violencia e inseguridad que aqueja a todo el territorio nacional debe revisarse porque no son hechos aislados sino que en el país son cada vez más constantes estos actos, considera el senador de Morena, Ricardo Monreal.

Como parte de su agenda en su visita por Jalisco, ayer por la noche se reunió con cerca de 100 empresarios de distintas áreas, quienes mostraron su preocupación por la reforma presentada por Olga Sánchez Cordero en materia de la iniciativa de ley sobre el notariado además de las acciones para la recuperación económica, la carestía a consecuencia de la inflación en el país además de la inseguridad y la estrategia que se ha seguido desde la federación.

"Uno de los temas que quizá se llevó más tiempo es el de la inseguridad porque ellos también como yo, vemos que ya no es un hecho aislado lo que sucede en Zacatecas o en Tamaulipas o en Colima o en Quintana Roo o aquí, sí se requiere un rediseño eso es lo que yo pienso y uno de los temas que tiene el Senado de la República es la aprobación del plan de seguridad pública llevado a cabo por la Guardia Nacional, es un tema que vamos a discutir y que yo llevo como preocupación porque estoy pendiente de reunirme con el gabinete de seguridad pública en el país encabezado por la Secretaría Rosa Isela y esa es uno de los planteamientos que llevaré de parte parte de Jalisco, de los empresarios con quienes me reuní", dijo.

Expuso que la revisión y mejora no tiene problema porque desde el Ejecutivo federal el tema de la inseguridad es un tema que preocupa y reconoció que la Guardia Nacional continúa con niveles de aceptación positivos por parte de la población por lo que este cuerpo de élite con adiestramiento militar, similar a la castrenses, con 109 mil elementos, la aprobación se ubica en 80 por ciento por parte de la población lo que indica que es un cuerpo que sí se ha cuidado.

En los próximos días se espera recibir las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al mando de la Guardia Nacional que ya esbozó ideas en su discurso, pero una vez concretado en papel, se analizará por parte de los legisladores.

"No tenemos todavía iniciativa, solo tenemos el diseño verbal que el Presidente ha hecho en alguna conferencia mañanera en donde ha dicho que su intención es enviar una iniciativa que modifique la Constitución y la Ley para ubicar a la Guardia Nacional como un brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional, eso es lo que sabemos, pero no tenemos ningún documento; voy a esperar a que nos envíen, ya sea al Senado o a la Cámara de Diputados como cámara de origen para definir nuestra posición, no sabemos sino pinceladas sobre lo que pudiera tener la iniciativa presidencial, pero no creo que tarde mucho", expuso.

Al referirse al alto índice de personas desaparecidas en Jalisco y en todo el país, dijo que no lo minimiza, por el contrario debe ser atendido e intervenir para que no se incrementen estos casos.

Respecto de las filtraciones de audios del titular de la Fiscalía General de la República, lamentó que estos actos ocurran porque

Este sábado, con la tercera edición de su libro "El Acceso de las Mujeres a la Justicia", editado por la editorial Porrua, platicó sobre las reformas en materia de atención, sanción y combate de la violencia contra las mujeres con mujeres líderes del grupo 50+1.

