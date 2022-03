Rutas al AIFA: Desconocen el operativo en traslados

Aunque anunciaron que ya estaban listas las rutas y el transporte de traslado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en los puntos en dónde el gobierno federal dio a conocer que se brindaría el servicio, los encargados no tienen conocimiento de ello.

En un recorrido de El Heraldo de México por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), el World Trade Center, el Auditorio Nacional y la zona de Indios Verdes, se constató que no hay módulos, señalizaciones ni se tiene información sobre las rutas hacia al AIFA.

En el AICM Benito Juárez, los operadores sólo saben que están haciendo pruebas, pero nadie tiene conocimiento de cómo será el operativo. En el módulo de Información en la Terminal 1, carecen de datos al respecto y la señorita que atiende aseguró que nadie les ha reportado nada de los puntos de traslado.

“Es que no nos han informado y mientras no lo hagan, no hay nada oficial”, señaló. Entre obras de ampliación y los diferentes puntos de partida del transporte, camiones, Metro, Cablebús y Metrobús, en Indios Verdes tampoco se vislumbra algún punto especial del servicio de traslado hacia el nuevo aeropuerto.

A un costado de la terminal del Sistema de Transporte Colectivo, se ubica la de camiones y peceras rumbo a Zumpango, que pasan a un lado del Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles. Miguel Cabrera, encargado de dicha ruta, explicó que buscan que les permitan entrar al puerto aéreo, aunque hasta el momento no les han notificado si podrán hacerlo.

En tanto, el operador Sergio Arturo Rivera dijo que el pasaje tiene un costo de 40 pesos en el paso a Santa Lucía, y confió en que les autoricen ingresar al AIFA, porque la ruta a Zumpango está muy tranquila.“Estamos esperando que nos den órdenes para empezar a laborar”, puntualizó.

MAAZ