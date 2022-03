Consolidar el control interno en los entes, es clave para que se dé el cumplimiento de un buen ejercicio de gobierno: Emma Félix

La Auditora Superior del Estado de Sinaloa, Emma Guadalupe Félix Rivera, aseveró que, las instituciones públicas deben implementar y contar con un control interno efectivo, que cuente con una comunicación, revisión previa, análisis de riesgos o prevención de los mismos, ya que esto abona en mucho para evitar irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos y con ello se logra prevenir una observación de parte de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

En una charla con medios de comunicación, la cual tuvo como objetivo principal dar a conocer los procesos de fiscalización que realiza la ASE, y la presentación de los resultados contenidos en los informes individuales respecto al ejercicio fiscal 2020, la Auditora Superior comentó que se pudo observar la recurrencia de observaciones en diversos municipios y entes públicos estatales y municipales, debido a que en algunos casos el control interno es “débil”, al citar como ejemplo los municipios de Culiacán, Mazatlán y Guasave, caso contrario, a municipios como Salvador Alvarado, Ahome y Concordia, los cuales han presentado un número menor de observaciones.

“La primera parte del informe habla del control interno, este es un tema fundamental para la auditoría y para mí en lo personal, porque he insistido que debemos de consolidar la figura del órgano interno de control y que las funciones se cumplan, máxime que, en nuestras auditorías, la revisión del control interno de la institución o del ente, pues no tiene un resultado con acción, simplemente decimos hay debilidad se detecta esto, no se está cumpliendo con esto, pero no tiene una sanción, y eso es lo que en mucho abona a que estos problemas se sigan presentando, un eficiente control interno en el ente, una organización interna como lo marca la ley, como lo marcan las disposiciones, les va a permitir que cometan menos errores”, advirtió.

La Auditora explicó que, se ha venido trabajando de manera intensa de la mano con el Comité de Participación Ciudadana, para capacitar a los Municipios en este tema y con ello se logre la consolidación de los órganos internos de control en cada uno de los entes, al lamentar que en la actualidad se han detectado algunas instituciones sin la presencia del mismo.

mgm