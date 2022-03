Más de 100 artesanos participarán en primera Feria Artesanal Manos Mágicas de Neza 2022

A fin de seguir reactivando la economía local y promover las tradiciones mexicanas y familiares y que éstas no desaparezcan, se llevará a cabo del 18 al 20 de marzo próximos la Primera Feria Artesanal Manos Mágicas de Neza 2022, donde más de 100 artesanos del municipio participarán en el Paseo Cultural de Nezahualcóyotl de la Avenida Pantitlán, ofertando sus productos tales como trabajos en madera, vidrio, palma de hoja de maíz, barro, tela, piel, zapatos, entre otros, así lo informó el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo.

El presidente municipal precisó en entrevista, que lo que se busca es generar un espacio digno para promover los diversos productos que producen los vecinos y vecinas de la localidad, al tiempo que adelantó que en breve se convocará a artesanas y artesanos de Nezahualcóyotl para participar en un concurso para elaborar la pieza conmemorativa por los festejos de 59 aniversario de la fundación del municipio, que se celebrarán en el próximo mes de abril, lo que generará que la pieza ganadora no sólo se producirá en serie para entregarse a las diferentes personalidades que participarán en estos eventos, sino también hará valer el talento de los artesanos de esta ciudad.

En Nezahualcóyotl hay una gran cantidad de hombres y mujeres dedicadas a esta actividad, por lo que es importante que la gente pueda ver esta exposición cómo una atribución, en un esquema que crea una cultura y se combina con la economía.

Foto: Especial

Destacó que en esta Feria que se realizará en el Paseo Cultural, ubicado en la Avenida Pantitlán, entre Ángel de la Independencia y Avenida Adolfo López Mateos en la colonia Evolución, participarán de forma presencial más de 100 artesanos que ofrecerán todo tipo de artesanías elaboradas en Nezahualcóyotl y con diversos tipos y estilos de materiales.

Por su parte, Raymundo Briones, artesano de Nezahualcóyotl dedicado con su familia a realizar trabajos de en madera, agradeció el apoyo del gobierno municipal por la realización de estas ferias, donde ayudan de forma cultural y económica para aumentar el desarrollo del municipio, pues muchos artesanos han contribuido al crecimiento de la localidad.

En ese sentido, Yolanda Tlacotempa, artesana que elabora también con su familia piezas palma de hoja de maíz llamó a evitar el regateo, pues la elaboración de sus productos es un proceso largo y no siempre se entiende en el momento de la compra el esfuerzo que conlleva, que va desde que se extraen los materiales hasta la terminación del mismo, sin mencionar lo más importante que es hecho a mano y que son familias enteras quiénes dependen de las artesanías, por lo que para ellos no es justo que no se valore su dedicación, esfuerzo y trabajo.

Foto: Especial

Finalmente, el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo extendió la invitación a toda la población sólo de Nezahualcóyotl sino de municipios y alcaldías vecinas para visitar del 18 al 20 de marzo esta Primera Feria Artesanal y con ello enriquecer la cultura, las tradiciones y desde luego, apoyar la economía local.

dhfm

Seguir leyendo:

En Nezahualcóyotl arrancan operativos con perspectiva de género en el transporte público para brindar seguridad

Se pone en marcha primer Academia Municipal de Básquetbol para miles de niños y jóvenes de Nezahualcóyotl

Mujeres dialogan sobre acceso a la justicia en Edomex