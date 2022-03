Gobierno de López Obrador es absolutamente misógino, machista y cobarde: Jesús Zambrano

El Dirigente Nacional del PRD, Jesús Zambrano visita Sinaloa como parte de un proceso de reorganización, fortalecimiento y relanzamiento de las actividades, de su partido, donde se reunió con liderazgos perredistas así como representantes de organizaciones civiles y dirigentes locales del PRI y PAN, recalcando que es necesario refrendar el compromiso que existe con la Coalición “Va Por Sinaloa”, para continuar juntos hacia el 2024 “”.

En Conferencia de prensa dijo que se tiene que dejar claro y desenmascarar a este gobierno absolutamente misógino, machista y cobarde “por toda esta actitud de agresiones y descalificaciones, que le tienen miedo a la fuerza de las mujeres y se atrincheran tras vallas metálicas en Palacio Nacional pensando que éstas las van a hacer invulnerables al peso de las mujeres”.

Convocó a los perredistas a caminar juntos y fortalecidos rumbo al proceso electoral del 2024 como una izquierda socialdemócrata comprometida con la legalidad y los principios democráticos y republicanos del país, se requiere -enfatizó- que nos relancemos para fortalecernos y abrirnos cada vez más a la sociedad.

En este contexto expuso que ya es hora de sacar a este gobierno con actitud autoritaria, que sigue desgraciando al país no solo en el aspecto económico, salud y la desaparición de programas sociales que ahora están afectando a las familias, sino también por la terrible crisis de inseguridad y violencia provocada por el crimen organizado

En cuanto al nombramiento del ex gobernador Quirino Ordaz Coppel, como embajador de México en España, el dirigente nacional señaló que es el pago de los valiosos servicios otorgados a la causa morenista, pero aclaró que este hecho no afecta la relación con el PRI porque la alianza y acuerdos son con el partido como institución.

"La mayoría de los senadores del PRI, por cierto celebro que lo haya hecho también nuestro amigo Mario Zamora, votaron en contra de ese nombramiento y por lo que me dijo el propio presidente del PRI, Alejandro Moreno, ya estaba iniciado el proceso de expulsión de Quirino Ordaz, ellos no convalidaron de ninguna manera esta decisión. Por ello mismo no se afecta nada de nuestra relación en lo que se refiere a nuestra alianza", concluyó.

