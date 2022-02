Alumnos que estudiaron durante pandemia, requieren preparación extra, asegura experto

Los estudiantes que cursaron su preparación académica durante la pandemia de la COVID-19 deberán profesionalizarse a detalle con posgrados, y las instituciones educativas enfrentan el reto de modernizar sus propuestas para atraer a exalumnos, advierte el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología en Jalisco, Alfonso Pompa Padilla.

“Creemos que, en general, toda la educación superior del país necesita refrescar también sus programas de licenciaturas. Necesitamos hacer programas más pertinentes con las necesidades del mercado, con enfoques más modernos”, indicó.

Puntualizó que en posgrados, cursos de certificación, diplomados, maestrías y doctorados, hay una gran necesidad y oportunidad de fortalecimiento, en especial, en el área de Ciencia y Tecnología.

“Tenemos bastantes programas de Administración, Ciencias Sociales, Educación y programas de Ciencia y Tecnología, pero necesitamos incrementar ese número de estudiantes para posgrados”, detalló.

Sólo uno de cada 100 egresados de entre 20 a 44 años regresa a las aulas para certificar nuevos conocimientos o para profesionalizarse en áreas vinculadas a su carrera.

“El número de alumnos de posgrado en Jalisco son 16 mil, comparado con los 260 mil que hay en licenciaturas. Es un número muy bajo. Y de esos 16 mil, menos de la mitad están en Ciencia y Tecnología”, dijo.

Añadió que es en esta área donde hay una gran demanda: especialistas en desarrollo de software, de inteligencia artificial, ciencia. “Hay una gran demanda en biotecnología y salud. Necesitamos incrementar el número de estudiantes de posgrados en Ciencia y Tecnología”, afirmó.

La enseñanza profesional teórica no tuvo problemas para adaptarse a las clases virtuales durante la pandemia; sin embargo, en las licenciaturas que son mayoritariamente habilidades prácticas deberá concentrarse la profesionalización extra.

Cabe recordar que Jalisco fue de las primeras entidades del país en volcarse a la educación a distancia, y en permitir que alumnos que cursan licenciaturas con horas de práctica en laboratorio, regresaran con protocolos sanitarios.

La Universidad de Guadalajara maneja una oferta de posgrados con 332 programas activos (200 de ellos reconocidos a nivel nacional por el Conacyt), de ellos, 63 son doctorados, 149 maestrías y 120 especialidades, explicó María Luisa García Bátiz, Coordinadora de Posgrado en UdG.

Precisó que “60 por ciento del total de nuestros programas están reconocidos. Hemos crecido el número de alumnos en posgrado, vemos que en este ciclo de formación avanzado los estudiantes no son tan jóvenes, no están recién egresados sino que ya cuentan con experiencia profesional y trayectoria laboral y de vida. El padrón de estudiantes es de cerca de seis mil. Antes de la pandemia, 2018-2019 comparado con 2020-2021 hemos crecido 8% la matrícula. No es despreciable en un espacio con contingencia sanitaria como la que tuvimos“,

De los más de 300 programas de posgrado, 57 se clasifican en áreas de: ciencias naturales, matemática y estadística, ingeniería, manufactura, construcción y tecnologías de la información y comunicación.

“Tenemos una matrícula de alrededor de mil 050 alumnos (en estas áreas), 40 por ciento son mujeres y 60 por ciento hombres. Aquí el aumento es del 10% (alumnos). En términos de pertinencia, todos nuestros programas deben tener pertinencia científica y social, esto va de la mano con la evaluación de Conacyt. Nuestra oferta académica en posgrado crece y se diversifica. El stock de conocimiento nuevo nos va a permitir aplicar el conocimiento original propio, sí tenemos que pensar en las aplicaciones para apoyar la solución de problemas a nivel local, regional y nacional”, dijo.

PAL