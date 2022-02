AMLO propone pagar a pueblo Yaqui para que liberen carretera bloqueada

El presidente Andrés Manuel López Obrador Manuel propuso al Pueblo Yaqui pagarles a cambio de la liberación de una tramo de la carretera Ciudad Obregón-Guaymas en el que bloquean y piden una cuota a los automovilistas y transportistas para poder continuar la circulación en la vialidad.

En la Reunión con Autoridades del Pueblo Yaqui, el mandatario federal reiteró que no se usará la fuerza para liberar el tramo -a la altura de la estatua del Danzante Yaqui- ni para reprimir a la comunidad con la Guardia Nacional.

López Obrador pidió a pobladores establecer un diálogo y que hagan una estimación de cuánto obtienen de dinero por el cobro a los automovilistas y transportistas, y así establecer un acuerdo para que el gobierno federal les entregue ese mismo monto si dejan libre la carretera.

"No vamos a hacerlo (usar la fuerzas), vamos a convencer, vamos a persuadir (...) no usemos la fuerza, que no haya violencia, porqué saben que quieren nuestros adversarios, los conservadores, los neoporfiristas: que actuamos como ellos, que reprimimos y no lo vamos a hacer (...) tenemos que buscar el acuerdo, y Alfonso (Durazo) nos va a ayudar a hablar con los compañeros '¿a ver cuánto es lo que obtienen?', se lo damos para obras", afirmó.

AMLO asegura que el agua para los Yaquis es un asunto de Estado

El presidente anunció que pedirá al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar que el tema del agua para los Pueblos Yaquí de Sonora sea tratado como un asunto de Estado.

En la reunión para la revisión del Plan de Justicia, el mandatario federal señaló que solicitará que sean desechados los amparos.

Pobladores Yaquis y agricultores han interpuesto 12 recursos de amparo en contra del distrito de riego 018, el cual fue transferido al pueblo indígena como parte del Plan de Justicia Yaqui.

"Pedirle al presidente de la Corte de que este asunto del agua se vea como un asunto de Estado, voy a hablar con el presidente de la Suprema Corte de Justicia con el propósito de que esos amparos sean desechados para decirlo con claridad, porque sería una injusticia más el que se le diera trámite", reveló.

