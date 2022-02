Este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, con contrastes en Edomex

Este año, el precio de las flores para la celebración del 14 de febrero registró un incremento de 50 por ciento en el Estado de México, en comparación con 2021, debido a la afectación en la producción ocasionada por las heladas, informó Jorge Bernal Isojo, secretario del Consejo Mexicano de la Flor.

Sin embargo, destacó que la demanda de flores para la temporada de los enamorados se mantiene alta, ya que las ventas tanto para el mercado nacional como el de exportación se elevaron 100 por ciento en relación con 2020, que fue el peor año de la pandemia para el sector.

En entrevista, comentó que como consecuencia de las condiciones climáticas adversas del inicio del año, actualmente los floricultores mexiquenses están produciendo sólo 80 por ciento de los 10 millones de tallos que generaban antes de la pandemia para la temporada de San Valentín; aunque algunos perdieron más de la mitad de la cosecha por las bajas temperaturas.

Las afectaciones de los floricultores se compensaron con la demanda, que ha permitido la reactivación de las actividades económicas.

Un ramo de dos docenas de rosas, que es la flor más demandada para la temporada, tiene un precio de 250 pesos con calidad de exportación, mientras que para el mercado nacional cuesta 180 pesos.

Aunque otros sectores han tenido una recuperación, los productores de peluche de Xonacatlán arrastran la afectación de la pandemia, y el 14 de febrero, la fecha más importante del año para ellos, apenas tendrán 50 por ciento de ventas. Será el segundo año que atravesarán esta situación y para 2023 prevén ganancias de 100 por ciento o superar ese porcentaje.

Gloria González González, productora, recordó que en 2020, para el día de los enamorados, doblaban turno con producción a tope y ahora sólo es una jornada.

“En este año nuestros propios clientes nos dictan nuestra producción, porque no hay mucho pedido, no hay mucha solicitud de muñecos”, lamentó. La baja producción afectó el ingreso de los trabajadores. Jesús García no tiene la misma paga que en un año sin pandemia porque no hay mucho trabajo.