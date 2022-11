Eclipse lunar EN VIVO: ¿A qué hora y cómo verlo en México?

La madrugada del martes 8 de noviembre la naturaleza regalará un espectáculo que, de acuerdo a la NASA, no volverá a ser visible hasta 2025: un eclipse total de Luna. El evento astronómico será visible en todo México y tendrá una duración de más de tres horas, comenzando alrededor de las 03:00 horas, aunque se verá interrumpido por la salida del Sol a las 06:34 horas.

Conjuntamente habrá otro fenómeno astronómico en la misma fecha, la Luna Roja o Luna de Sangre, que ocurre cuando la luz del Sol llega a la atmósfera de la Tierra y actúa como una lupa que la desvía y la manda hasta la Luna. Sin embargo, el espesor de la atmósfera terrestre, sumado a partículas de polvo, arena, cenizas volcánicas (entre otros) absorbe la luz azul verde y amarilla del Sol, y solo deja pasar las tonalidades rojas. Por esta razón, el satélite se vuelve rojo u ocre durante los eclipses de Luna, explica la Gaceta de la UNAM.

El eclipse podrá verse desde Norteamérica, el Pacífico, Australia y el este de Asia. En México podrá verse en Sonora, Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit en su máximo de las 3:16 am hasta las 4:41 am. En el resto del país desde las 4:16 am hasta las 5:41 am. A partir de las 6:47 am la Luna estará bajo el horizonte.

Para disfrutar del eclipse total de Luna no es necesario tener protección especial, a diferencia de cuando es de Sol, pero sí se recomienda tener unos binoculares o telescopio para verlo mejor

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) publicó un cronograma para poder disfrutar del fenómeno astronómico:

02:03 horas: La Luna entrará en la penumbra de la Tierra.

03:10 horas: La Luna comenzará a entrar en la umbra de la Tierra; comenzará el eclipse parcial.

04:17 horas: La Luna se encontrará dentro de la umbra de la Tierra, iniciará el eclipse total.

05:00 horas: Será el punto medio del eclipse lunar.

05:42 horas: La Luna saldrá de la umbra de la Tierra, finalizará el eclipse total.

06:49 horas: La Luna comenzará a salir de la umbra de la Tierra, finalizará el eclipse parcial.

07:56 horas: La Luna saldrá totalmente de la umbra de la Tierra.

¿Por qué se llama Luna de Sangre?

De acuerdo a Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, el nombre de este fenómeno de la Luna se remonta a las épocas de Jesús, justo a un pasaje bíblico, en el que Herodes pidió a su hijastra Salomé que le bailará la danza de los 7 velos, a lo que la joven se negó, por lo que el rey le ofreció todo tipo de recompensas por hacerlo.

Aconsejada por su madre, Herodías, la hermosa mujer pidió la cabeza de Juan el Bautista, pues había dicho cosas referentes a su progenitora. El rey tuvo que cumplir su palabra y mandó decapitar al hombre.

Ese día hubo un eclipse total de Luna, que particularmente se puso roja. Desde entonces los eclipses lunares se conocen como “Luna de Sangre”.

Otros fenómenos astronómicos en noviembre

El eclipse total de Luna no será el único fenómeno astronómico que ocurrirá en noviembre en nuestro país. Durante el penúltimo mes del año serán visibles las cuatro fases lunares. Además tendrá una conjunción con Saturno, Júpiter y Marte.

