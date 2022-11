AMLO cancelará la reunión de la Alianza del Pacífico por ausencia de Pedro Castillo

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que cancelará la reunión de la Alianza del Pacífico debido a que los legisladores peruanos no le dieron autorización al presidente de Perú, Pedro Castillo, para la visita de estado que tendría en México.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal indicó que la presencia de Pedro Castillo es muy importante durante la reunión, ya que Andrés Manuel López es actualmente el presidente transitorio temporal de dicha alianza, por lo que el mandatario peruano será el nuevo presidente de la Alianza del Pacífico.

"Vamos a posponer, a buscar otra opción, soy el presidente transitorio de temporal de esa Alianza y le corresponde ser el presidente de Perú el que reciba la presidencia, entonces si no viene ¿a quién le entrego?", dijo AMLO.

¿Cuándo sería la Cumbre de la Alianza del Pacífico?

La Alianza del Pacífico está integrada por México (Andrés Manuel López Obrador); Colombia (Gustavo Petro); Chile (Gabriel Boric) y Perú (Pedro Castillo), y la cumbre de Líderes estaba convocada para el 25 de noviembre en Palacio Nacional.

Sin pregunta de por medio, el presidente dijo que analizaba cancelar el encuentro o viajar a Perú. “Tengo que consultar, pero lo que sí no considero conveniente es hacer una reunión sin que esté el presidente que debe de recibir pues la estafeta”, aseguró.

El mandatario mexicano dijo que se mantiene los encuentro bilaterales con el presidente de Chile -quien llega el miércoles para una visita de Estado-.

AMLO analiza ir a Perú a realizar la cumbre. Foto: Presidencia

“Si viene el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Honduras, Xiomara Castro; pero no necesariamente está reunión de la Alianza del Pacífico… Argentina no está en la Alianza del Pacífico ni Brasil. Y como ya no vendría los otros presidentes pues solo sería la visita oficial del presidente Boric, también es visita Oficial la de Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves, esto es para al lunes, en 8 días ¿no? Y la del presiente Boric es pasado mañana”, dijo.

El miércoles, López Obrador estará en Manzanillo, Colima, para encabezar la mañanera y celebrar el Día de la Marina, y después regresa a la Ciudad de México para recibir a su homólogo de Chile alrededor de la 1:00 de la tarde.

Dijo que no hay fecha aún para la Cumbre de Líderes de América del Norte.

RMG