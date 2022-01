En nueve años, aumentan ferias de armas en EU

Las ferias de armas que se realizan en Estados Unidos aumentaron dos mil 157 por ciento desde 2011.

De acuerdo con el reporte especial Violencia vinculada a las armas de fuego, elaborado por el Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras en 2011 se realizaron 56 eventos de este tipo, la cifra creció anualmente hasta llegar a mil 264, sólo en 2019.

En esos nueve años, en el país vecino se llevaron a cabo cuatro mil 852 ferias en las que se pudieron comprar armas. Los estados con más eventos son Texas, Florida y Tennessee.

El CNI tiene el registro de aproximadamente 490 promotores de estas ferias y los principales son: Showmasters Gun Shows; Wolf Hill Ammo; Texas Gun Shows; Worldwide Firearms; The Original Fort Worth Gun Show; C&E Gun Show, Inc.; Crossroads of the West Gun Shows; Florida Gun Shows; R.K Shows Inc., y Wes Knodel Gun shows.

Dos de las formas más comunes de adquirir armas en Estados Unidos, destaca el CNI, son a través de bazares de armas y tiendas.

En el caso de las primeras, no existen verificaciones de antecedentes ni límites a la cantidad que se desee comprar. “Se necesitan penas rígidas para el tráfico de armas. En Estados Unidos es más penalizado traficar ganado que armas.

“Se compran las armas con la intención de transferirlas a otra persona”, indica.

Hace casi seis meses, el gobierno mexicano demandó en Massachusetts a fabricantes de armas de Estados Unidos y el próximo lunes, México debe presentar su réplica luego de que la defensa de esas empresas pidió desechar el reclamo. En el documento del CNI se hace referencia a la Primera Encuesta Mexicana sobre Propiedad de Armas que en 2017 publicó el Injury Prevention Journal y que se incluyó a nueve ciudades mexicanas.

PAL