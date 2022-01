Se confirma primer caso de fluorona en Sinaloa 

Un paciente que acudió a realizarse los estudios de PCR fue diagnosticado, además, de estar contagiado de influenza siendo así el primer caso confirmado por el sector salud de Fluorona, informó el titular del área Héctor Melecio Cuñen Ojeda.

El secretario de Salud dio a conocer que se trata de un paciente de sexo masculino de 36 años de edad vecino del municipio de Culiacán, quién resultó positivo a Covid-19 y a su vez a Influenza, cuyo estado de salud se reporta ha evolucionado a su enfermedad de manera positiva y no ha presentado mayores problemas.

Cuén Ojeda recordó que en estos tiempos de pandemia por Covid-19 y otras epidemias como el dengue y la influenza, se pueden dar este tipo de casos lo que se le determina “Sindemia”, es decir, cuando un paciente se infecta de uno o dos agentes infecciosos o biológicos, de ahí la importancia de seguir cuidándonos con las medidas de sanidad y sobre todo continuar con la vacunación para obtener mayor protección.

El secretario de Salud dijo que hay que recordar que esta variante del SarsCov-2, viene por la gente que no está vacunada, por eso yo les insisto a todo mundo a vacunarse, aquí en Sinaloa todavía existen más de 850 mil sinaloenses de los 3 millones y fracción que hay que no han recibido una sola dosis, por razones obvias, no porque nosotros no queramos, si no porque no hay disponibilidad de vacuna, de tal manera que hoy podemos decir que al día de hoy hemos cubierto más del 50% en niños de 14 años y de 15 a 17 más del 80% en la cobertura y así estamos.

Cabe señalar que, al corte del 31 de diciembre del 2021 Sinaloa se coloca en el quinto lugar a nivel nacional entre los estados con mayor cobertura en la aplicación de vacunas contra la Influenza con el 91.08% como Secretaría de Salud, mientras que como sector Salud (IMSS, ISSSTE, SS) se tiene una cobertura total de 83.06%, rebasando la meta establecida de llegar al 70% de cobertura.

mgm