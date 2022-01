Exhiben a ex alcaldesa de Metepec, Gabriela Gamboa, amenazando a quien hoy es su ex pareja y su hijo

La ex alcaldesa de Metepec, Gabriela Gamboa Sánchez, volvió a ser exhibida por su actuar violento al haber amenazado a su esposo, quien comenzó una demanda de divorcio hace dos meses, y al hijo de éste; lo anterior de acuerdo a un video y audios telefónicos filtrados en redes sociales.

Esta conducta de la ex panista y hoy morenista también la tuvo en contra de su entonces contrincante de campaña y actual alcalde del municipio, Fernando Flores Fernández.

En dos momentos distintos, Gamboa Sánchez arremetió contra su ex pareja, Luis González Rivera ,y su hijo, Alejandro González.

Al joven, lo culpa de haber provocado un problema entre ella y Luis González, por su novia, y lo amenaza de meterlos en la cárcel si se vuelven a meter con ella o sus hijas; además, le dice que así lo hizo con su novia, a quien despectivamente la llama “trasvesti”.

“Esa si te la cantó a ti, no se atreva a mencionar mi nombre o cualquiera de mis hijas, que nos vuelva a ofender, porque sí, te la canto a ti y a tu padre, va a tener el mismo destino. Y sí, mi Alex, la cagaste", se escucha.



En un segundo audio, la morenista amedrenta presuntamente a Luis González, a quien reclama que su hijo haga berrinches por la amistad que la ex alcaldesa mantiene con Diego Mena y le exige que le pida a su hijo comportarse, e insulta a la novia de éste.

“Dile que se deje de meter conmigo, que deje de mencionarme, yo no tengo nada que ver en nada, que no me chingue, porque por supuesto yo no voy a dejar a niños que conozco desde que tenían tres años, por el berrinche y la estupidez de tu hijo”, expresa.

La morenista, durante las campañas del 6 de junio, también fue exhibida en dos grabaciones telefónicas donde amenazaba a la hija de su entonces contrincante electoral, Fernando Flores Fernández, quien finalmente la derrotó en las urnas.

La ex presidenta municipal de Metepec presumió su unión matrimonial con Luis González en diciembre de 2020. En su cuenta oficial de Facebook la morenista publicó en ese tiempo: “Definitivamente, la vida es mejor a tu lado. ¡Felizmente casada!".

Aunque el amor no les duró ni un año, porque en noviembre Luis González Rivera inició una demanda de divorcio de acuerdo a un documento público del juzgado Tercero Familiar de Metepec, que quedó radicado bajo el expediente 1116/2021.

mgm