Congreso Edomex pide recursos por inundaciones y declaratoria de emergencia

La bancada de Morena midió por primera vez fuerzas contra el bloque PRI-PAN-PRD, estos últimos se le impusieron y lograron modificar un exhorto para pedir recursos para damnificados por lluvias, pero a los tres niveles de gobierno.



A diferencia de la 60 Legislatura Local, la bancada morenista cedió ante sus adversarios, que incidieron para que el llamado no sólo incluyera al Ejecutivo estatal sino al federal, algo que no ocurrió en los tres años pasados.



Morena es la primera fuerza legislativa con 29 diputados; sin embargo, el PRI y aliados, juntos suman 37 diputados numeralia que les recordaron porque, citaron, el acuerdo debería salir por consensos, al ya no tener “mayoría arrasadora”.



En sesión plenaria, la bancada morenista y PT, presentaron de última hora un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo y a la Secretaría General de Gobierno, y liberar recursos del Fondo estatal de desastres, que asciende a apenas a 100 millones.

En su plan, pretendían ayudar únicamente a Ecatepec, Tenancingo, Chalco, Lerma, Chicoloapan, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Coacalco, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Acolman y Cuautitlán.

Ante la presión de sus adversarios, Morena ajustó el punto de acuerdo para pedir al gobierno estatal un censo de las demarcaciones afectadas por las lluvias y aplicar equitativamente el Fondo de Desastres estatal, integrado por 100 millones.



En tanto, a las autoridades municipales brindar informes de las contingencias presentadas en este año.



Además, al Ejecutivo federal y la Hacienda federal se les exhortó para destinar recursos para atender la problemática, pero prever una partida para el 2022

Corrigen plana

El PRI, PAN y PRD unieron fuerzas para dejar claro que no se oponían al acuerdo ni a la solidaridad de los afectados, pero veían el interés de un grupo, al sólo llamar a las autoridades estatales, y no al Ejecutivo federal y municipios.



Argumentaron que el Fondo estatal no se podía aplicar, debido a que las autoridades estatales han actuado y no existía una parálisis. En todo caso, reclamaron la desaparición del Fondo Nacional de Desastres.



Recordaron que Morena ya no tenía mayoría arrasadora, por lo que el tema debía salir por consensos y obligaron que hubiera un receso. En total la discusión se extendió dos horas.

Posturas

El diputado priista, Jaime Cervantes Sánchez, reclamó que veían enteres de grupo y el legislador del PAN, Francisco Javier Santos Arreola confrontó a lo morenistas al cuestionar que tiene “piel sensible” y que si no querían escuchar se taparan lo oídos, pues ya no eran mayoría.



En respuesta, los diputados de Morena, Daniel Andrés Sibaja González y Max Agustín Correa Hernández, argumentaron que había la urgencia de ayudar y que la necesidad y solidaridad, no se regateaban.



Finalmente, defendieron la desaparición del Fondo Nacional por observaciones y que en el estado existía un mecanismo estatal para ejercer recursos para ayudar a los damnificados de las lluvias.

Gerardo García